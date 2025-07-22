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رياضة

منافس "قوي ومفاجئ" لفهد بن نافل على رئاسة الهلال السعودي

منافس "قوي ومفاجئ" لفهد بن نافل على رئاسة الهلال السعودي
رجل الأعمال فهد الخنينيالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
22 يوليو 2025، 11:57 م

يترقب جمهور نادي الهلال السعودي إجراء الانتخابات الخاصة برئاسة النادي بعد إعلان فتح باب الترشح رسمياً.

وتوقع المتابعون انتخابات هادئة بعد إعلان الرئيس الحالي للنادي فهد بن نافل ترشحه لفترة جديدة من أجل الاحتفاظ بمقعد الرئاسة.

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 ويتولى فهد بن نافل رئاسة نادي الهلال منذ 18 يونيو 2019، وحقق الفريق الأول لكرة القدم في عهده عدة إنجازات مدوية على رأسها بلوغ ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد بجانب وصافة كأس العالم للأندية بالنظام السابق بخلاف التتويج بلقب دوري أبطال آسيا مرتين.

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وفجر الإعلامي أحمد العجلان عبر حسابه بمنصة إكس مفاجأة بالكشف عن مرشح سينافس بقوة على رئاسة نادي الهلال وهو رجل الأعمال فهد الخنيني.

ويجهز الخنيني قائمة لخوض انتخابات نادي الهلال تضم عدداً من الشخصيات التي تملك الخبرات.

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 ويعد الخنيني أحد رجال الأعمال البارزين في المملكة العربية السعودية ويشغل حالياً منصب المدير التنفيذي لعدة شركات في مجال الاستثمار والتسويق العقاري.

وتوقع الكثيرون حصول فهد بن نافل على مقعد الرئاسة مجدداً دون منافسة خاصة مع دعم الأمير الوليد بن طلال العضو الذهبي الشرفي للنادي.

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 ويبدو أن قرار الخنيني سيشعل أجواء انتخابات نادي الهلال في الفترة القادمة.

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