رسميًّا: عودة مبابي لتدريبات باريس سان جيرمان

رسميًّا: عودة مبابي لتدريبات باريس سان جيرمان
أعلن نادي باريس سان جيرمان، عودة مهاجمه الفرنسي إلى تدريبات الفريق اليوم الأحد، بعد فترة إبعاد بسبب عدم تجديد تعاقده.
وكان مبابي رفض تجديد عقده برفقة باريس سان جيرمان، إذ يرغب في الرحيل مجانًا عن صفوفه في صيف العام المقبل.
وردًّا على تصرف اللاعب قررت إدارة البي إس جي استبعاد مبابي من جولته الآسيوية، كما غاب عن مواجهة باريس سان جيرمان وضيفه لوريان أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الفرنسي لكرة القدم، والتي انتهت بالتعادل السلبي.
وأصدر نادي باريس سان جيرمان بيانًا مقتضبًا اليوم الأحد نقلته وسائل إعلام محلية قال فيه: "بعد مناقشات بناءة وإيجابية للغاية بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي قبل مباراة باريس سان جيرمان مع لوريان، أُعيد دمج اللاعب في تدريبات الفريق الأول صباح اليوم".
وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن هناك تحوّلًا جذريًّا في علاقة باريس مع مبابي، بعد عودة الهدوء بين الطرفين.
وقالت الشبكة في تقرير لها إن الاتفاق وشيك بين ناصر الخليفي وكيليان مبابي على تجديد عقده لعام إضافي.
وأضافت: "هذه الطريقة ستجعل رحيل اللاعب الصيف المقبل إلى فريق آخر لا تسبب الكثير من الخسائر".
يذكر أن باريس سان جيرمان قرر استبعاد مبابي والمهاجم البرازيلي نيمار ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي من تشكيلة الفريق في التعادل السلبي المحبط مع لوريان أمس السبت في انطلاق الموسم الجديد من المسابقة.
وتوترت العلاقات بين مبابي، الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا ووصيف بطل قطر 2022، والنادي منذ أن رفض المهاجم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية موسم 2023-2024.
وكان النادي الباريسي قد استبعد مبابي البالغ عمره 24 عاما من تشكيلته في الجولة الآسيوية التي خاضها الشهر الماضي استعدادا للموسم الجديد.
وكانت وسائل إعلام تتوقع رحيل مبابي عن الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية التي تنتهي مطلع سبتمبر أيلول المقبل.