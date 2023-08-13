رسميًّا: عودة مبابي لتدريبات باريس سان جيرمان

وكان مبابي رفض تجديد عقده برفقة باريس سان جيرمان، إذ يرغب في الرحيل مجانًا عن صفوفه في صيف العام المقبل.

وردًّا على تصرف اللاعب قررت إدارة البي إس جي استبعاد مبابي من جولته الآسيوية، كما غاب عن مواجهة باريس سان جيرمان وضيفه لوريان أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الفرنسي لكرة القدم، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وأصدر نادي باريس سان جيرمان بيانًا مقتضبًا اليوم الأحد نقلته وسائل إعلام محلية قال فيه: "بعد مناقشات بناءة وإيجابية للغاية بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي قبل مباراة باريس سان جيرمان مع لوريان، أُعيد دمج اللاعب في تدريبات الفريق الأول صباح اليوم".