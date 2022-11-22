بكاء سلمان الفرج بعد خروجه مصابًا أمام الأرجنتين (فيديو)

دخل سلمان الفرج، قائد منتخب السعودية في نوبة بكاء، بعد استبداله قبل نهاية الشوط الأول أمام الأرجنتين بسبب الإصابة.

وقرر المدرب هيرفي رينار استبدال اللاعب بسبب عدم قدرته على استكمال المباراة.

ودفع رينار بنواف العابد بدلًا منه.

وشوهد الفرج يبكي بشدة بعد استبداله مباشرة؛ ما دفع أعضاء الجهاز الفني والإداري لتهدئته، حيث يواجه منتخب بلاده في مباراة قوية منتخب الأرجنتين.

وتتقدم الأرجنتين على السعودية بهدف دون رد في الشوط الأول سجله ليونيل ميسي من ضربة جزاء.