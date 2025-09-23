ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد ثنائية مبابي أمام ليفانتي (فيديو)

سجل الفرنسي كيليان مبابي ثنائية لصالح فريقه ريال مدريد في مباراة ليفانتي، مساء الثلاثاء، في الجولة السادسة للدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز مبابي الهدف الثالث لصالح فريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 64 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب ليفانتي.

وسجل اللاعب الفرنسي الهدف الرابع في الدقيقة 66 ليعزز تربعه على قمة ترتيب هدافي الدوري الإسباني.

وأحرز الكاميروني إيتا إيونغ مهاجم ليفانتي هدفاً في المباراة، ورفع رصيده إلى 4 أهداف متقدماً في ترتيب هدافي الليغا.

مبابي ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 7 أهداف بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه.

ويبحث النجم الفرنسي عن تحقيق لقب هداف الليغا للموسم الثاني على التوالي بعد أن فاز به في الموسم الماضي.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإسباني:

1. كيليان مبابي (ريال مدريد) 7 أهداف

2. إيتا إيونغ (ليفانتي) 4 أهداف

3. فيدات موريكي (ريال مايوركا) 4 أهداف

4. فران توريس (برشلونة) 4 أهداف

5. فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) 3 أهداف

6. إيفان روميرو (ليفانتي) 3 أهداف

7. رافينيا (برشلونة) 3 أهداف

8. بيري ميلا (إسبانيول) 3 أهداف