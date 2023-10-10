بالأرقام.. هل يستعيد ماغواير مكانه في مانشستر يونايتد؟
سعى مانشستر يونايتد بكل قوته لتجنب الخسارة الثالثة على التوالي عندما واجه برينتفورد يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد.
وحقق مانشستر يونايتد هدفه بعدما قلب تأخره 1/0 إلى فوز 2/1 بهدفي سكوت مكتوميناي في الدقيقتين 90+3 و90+7.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن ذلك كان بمثابة "شعاع نادر" من أشعة الشمس للمدافع هاري ماغواير الذي فقد مكانه في التشكيلة الأساسية بداية الموسم الماضي بعد سلسلة من العروض المخيبة للآمال، كما تم تجريده من شارة القيادة.
وبدا أن ماغواير مستعد لإعادة بناء مسيرته من خلال الانتقال إلى ويستهام، لكن الصفقة انهارت ليجد اللاعب نفسه باق في أولد ترافورد.
وتعرض ماغواير لانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي وأصبح هدفا لسخرية المتابعين.
ورد ماغواير بأنه دائمًا سيتحدث على أرض الملعب وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فقد صدق ماغواير وبدأ أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم يوم السبت بعدما لجأ إليه إيريك تين هاغ للتخفيف من أزمة الإصابات الدفاعية.
وعلى الرغم من أن ماغواير لم يكن بعيدا تمامًا من الارتباك الدفاعي الذي أدى إلى هدف ماثياس يانسين في منتصف الشوط الأول، إلا أن ماغواير تطور في المباراة.
ووفقًا لبيانات "StatsPerform" فاز ماغواير، البالغ من العمر 30 عامًا، في المبارزات الجوية وتفوق بنسبة 60% من مبارزاته الخمس على الأرض.
وسجل ماغواير أعلى معدل اعتراض للفريق وقام بـ5 عمليات استرداد في 90 دقيقة له على أرض الملعب.
وصنع ماغواير هدف الفوز لسكوت مكتوميناي في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليواصل الأمر المتكرر هذا الموسم والذي شهد تحول مدافعي مانشستر يونايتد إلى مساهمين في الأهداف.
وذكرت "ديلي ميل" أن مدافعي مانشستر يونايتد قدموا 4 تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهو ما يزيد بتمريرة عن لاعبي خط الوسط والمهاجمين فيما بينهم.
لكن مساهمة ماغواير الهجومية لم تقتصر على التمريرات الحاسمة.
ومع خروج ليساندرو مارتينيز ورافائيل فاران، أخذ ماغواير على عاتقه إخراج الكرة من الدفاع أمام برينتفورد، ولمس الكرة 69 مرة، وهو رابع أعلى رقم بين لاعبي مانشستر يونايتد.
واحتل ماغواير المركز الثالث في التمريرات برصيد 63 منها 59 الناجحة حاسمة.
وهذه الأرقام لا تسلط الضوء فقط على افتقار مانشستر يونايتد لأي شرارة هجومية، ولكنها كشفت أيضًا عن الصعوبات التي واجهها تين هاغ في جعل فريقه يلعب من الخلف.
وطلب تين هاغ التعاقد مع الحارس الكاميروني أندري أونانا الذي كلف 47 مليون جنيه إسترليني، وكان تين هاغ يعتقد أن أونانا سيكون أفضل من ديفيد دي خيا.
لكن أونانا لم يُظهر بعد قدرة دي خيا على صد التسديدات.
ومن بين الفرق التي تتواجد في النصف العلوي من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي فإن برايتون فقط تلقى أهدافًا أكثر من مانشستر يونايتد حتى الآن هذا الموسم، حيث تلقى أونانا 7 أهداف في مباراتين بدوري أبطال أوروبا، وارتكب أخطاء فادحة في كلا المباراتين.
والأهم من ذلك، أن قدرة أونانا على اللعب من الخلف قد تم إبطالها تقريبًا بسبب نقص الدعم من زملائه.
ويتميز ليساندرو مارتينيز بلعب الكرة للأمام باتجاه خط الوسط في أقرب فرصة، في حين يفضل ماغواير اللعب الأكثر صعوبة في بناء اللعب.
ويؤدي ذلك إلى تمريرات صحيحة لكنه يؤدي لإبطاء اللعب ويؤثر سلبا أمام الفرق التي تلعب بالضغط العالي.
وهي مشكلة يكافح مانشستر يونايتد للتعامل معها بسبب الافتقار للديناميكية في خط الوسط.
وأصبح ماغواير وإيفانز خامس ثنائي دفاعي لمانشستر يونايتد في ست مباريات أمام برينتفورد، حيث شارك كل من فيكتور ليندلوف وديوغو دالوت في أدوار مؤقتة في مركز الظهير الأيمن والظهير الأيسر على الترتيب.
ولوضع الأمر في سياقه، بدأ ماغواير وإيفانز آخر مباراة في الدوري الإنجليزي معًا في مايو 2019 مع ليستر سيتي.
ولكن مع غياب مارتينيز لمدة ثلاثة أشهر وفاران، قد يضطر تين هاغ إلى اللجوء إلى قلبي دفاع ليستر السابقين مرة أخرى.
وعلى المستوى الدولي رفض غاريث ساوثغيت استبعاد ماغواير حتى عندما فقد مكانه في مانشستر يونايتد، وكان أحد أكثر مؤيديه بعد أن وصلت الانتقادات الموجهة إلى ماغواير لمستوى عالٍ بعد المباراة الودية ضد اسكتلندا الشهر الماضي.