بالأرقام.. هل يستعيد ماغواير مكانه في مانشستر يونايتد؟

وتعرض ماغواير لانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي وأصبح هدفا لسخرية المتابعين.

ورد ماغواير بأنه دائمًا سيتحدث على أرض الملعب وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فقد صدق ماغواير وبدأ أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم يوم السبت بعدما لجأ إليه إيريك تين هاغ للتخفيف من أزمة الإصابات الدفاعية.

وعلى الرغم من أن ماغواير لم يكن بعيدا تمامًا من الارتباك الدفاعي الذي أدى إلى هدف ماثياس يانسين في منتصف الشوط الأول، إلا أن ماغواير تطور في المباراة.

ووفقًا لبيانات "StatsPerform" فاز ماغواير، البالغ من العمر 30 عامًا، في المبارزات الجوية وتفوق بنسبة 60% من مبارزاته الخمس على الأرض.

وسجل ماغواير أعلى معدل اعتراض للفريق وقام بـ5 عمليات استرداد في 90 دقيقة له على أرض الملعب.