دوري أبطال أفريقيا: الأهلي يفوز على ميدياما.. والوداد يسقط على أرضه أمام جوانينغ غالاكسي

الوداد يسقط على أرضه أمام جوانينغ غالاكسي

فاجأ جوانينغ غالاكسي القادم من بوتسوانا مضيفه الوداد المغربي وتغلب عليه 1-صفر في مراكش بالجولة الأولى للمجموعة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم السبت.

وسيطر الوداد، الذي سانده جمهور غفير، على المباراة لكنه افتقد للتركيز أمام المرمى.

وأطلق هشام بوسفيان تسديدة بعد 12 دقيقة من البداية أبعدها الحارس جواتسيون فوكو إلى ركلة ركنية استغلها أيوب العملود ليطلق تسديدة من مدى قريب استقرت في يد فوكو.

وارتكب لاعب الوسط عبد الله حيمود خطأ فادحا عندما أعاد الكرة للخلف لتصل للمهاجم تابانج فيسنت بدلا من زميله الحارس يوسف المطيع لينفرد بالمرمى ويحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33.

وضغط الوداد في الشوط الثاني بعدما أجرى المدرب عادل رمزي عدة تغييرات هجومية لكنه فشل في إدراك التعادل رغم محاولاته العديدة.

وأرسل يحيى عطية الله تسديدة في الدقيقة 71 لكن الحارس أبعد الكرة على مرتين قبل أن يطلق البديل سيف الدين بوهرة ركلة حرة بعد ثماني دقائق لكنها مرت إلى جوار القائم الأيمن.