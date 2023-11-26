دوري أبطال أفريقيا: الأهلي يفوز على ميدياما.. والوداد يسقط على أرضه أمام جوانينغ غالاكسي
افتتح الأهلي دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوز سهل 3-صفر على ميدياما الغاني على استاد السلام في القاهرة اليوم السبت.
وسيطر الأهلي على المباراة منذ بدايتها وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة لينتهي الشوط الأول بدون أهداف.
ومنح محمود عبد المنعم (كهربا) التقدم للأهلي بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من إمام عاشور في الدقيقة 66.
وتابع حسين الشحات كرة مرتدة من حارس ميدياما بعد تسديدة من كهربا ليجعل النتيجة 2-صفر قبل ربع ساعة من النهاية.
واختتم البديل صلاح محسن أهداف حامل اللقب قبل النهاية بدقيقتين.
وتقاسم الأهلي صدارة المجموعة الرابعة مع شباب بلوزداد بطل الجزائر ولكل منهما ثلاث نقاط.
ويحل الأهلي ضيفا على يانغ أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية فيما يستضيف ميدياما شباب بلوزداد مطلع ديسمبر كانون الأول المقبل
الوداد يسقط على أرضه أمام جوانينغ غالاكسي
فاجأ جوانينغ غالاكسي القادم من بوتسوانا مضيفه الوداد المغربي وتغلب عليه 1-صفر في مراكش بالجولة الأولى للمجموعة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم السبت.
وسيطر الوداد، الذي سانده جمهور غفير، على المباراة لكنه افتقد للتركيز أمام المرمى.
وأطلق هشام بوسفيان تسديدة بعد 12 دقيقة من البداية أبعدها الحارس جواتسيون فوكو إلى ركلة ركنية استغلها أيوب العملود ليطلق تسديدة من مدى قريب استقرت في يد فوكو.
وارتكب لاعب الوسط عبد الله حيمود خطأ فادحا عندما أعاد الكرة للخلف لتصل للمهاجم تابانج فيسنت بدلا من زميله الحارس يوسف المطيع لينفرد بالمرمى ويحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33.
وضغط الوداد في الشوط الثاني بعدما أجرى المدرب عادل رمزي عدة تغييرات هجومية لكنه فشل في إدراك التعادل رغم محاولاته العديدة.
وأرسل يحيى عطية الله تسديدة في الدقيقة 71 لكن الحارس أبعد الكرة على مرتين قبل أن يطلق البديل سيف الدين بوهرة ركلة حرة بعد ثماني دقائق لكنها مرت إلى جوار القائم الأيمن.
وبذلك يتذيل الوداد ترتيب المجموعة بدون رصيد بينما اعتلى جالاكسي القمة بثلاث نقاط متقدما بنقطتين عن أسيك ميموزا من ساحل العاج وسيمبا التنزاني بعد تعادلهما 1-1 في وقت سابق اليوم في دار السلام.
وسيلعب الوداد في الجولة المقبلة مع أسيك في أبيدجان ضمن الجولة الثانية للمجموعة في الثاني من الشهر المقبل.