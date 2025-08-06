رد حاسم من الأهلي حول رحيل أحمد زيزو إلى نيوم السعودي

ردت إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب بشكل حاسم على العرض الذي تلقته مؤخرًا من إدارة نيوم السعودي للتعاقد مع أحمد سيد "زيزو"، المنضم مؤخرًا للفريق الأحمر قادمًا من الزمالك في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الفريق الأبيض.

وتسببت صفقة انتقال زيزو من الزمالك إلى الأهلي في أزمة بين القطبين ما زالت فصولها مستمرة، حيث قدم النادي الأبيض شكاوى عديدة ضد زيزو والقلعة الحمراء في اتحاد الكرة، حيث اعتبرت أن انتقال اللاعب غير صحيح وأنه رحل قبل موعد نهاية عقده، فيما يطالب زيزو إدارة الزمالك بتسديد مستحقات متأخرة له عن الموسم الماضي.

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من جانبه، كشف حازم فتوح، وكيل اللاعبين، عن طلب نيوم السعودي، التعاقد مع "زيزو" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال فتوح في تصريحات تلفزيونية: "نادي نيوم السعودي جدد طلبه بضم أحمد سيد زيزو بعد انضمامه للنادي الأهلي منذ حوالي 3 أسابيع، كما كان يريده سابقا وقت لعبه للزمالك ولم يكن الأمر "كوبري" كما تم اتهامي من قبل أحد أعضاء مجلس النادي الأبيض".

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وأضاف: "كان يوجد عرض من نيوم للاعب، ومسؤولو النادي السعودي كانوا ينتظرون معرفة طلبات الأهلي المالية، ولكن النادي الأحمر أغلق الباب تمامًا ورفض مسألة رحيل زيزو"، مشيرًا إلى أن زيزو من أكثر اللاعبين المطلوبين في الأندية الخليجية.

واختتم فتوح: "رغبة نيوم السعودي في ضم زيزو متواجدة بالفعل للحاجة الفنية له، ونظرًا لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات فنية وبدنية رائعة".