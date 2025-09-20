مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق الخردلي جنوب لبنان

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يعبر إيفرتون ويعزز صدارته (فيديو)

من مباراة ليفربول وإيفرتونالمصدر: رويترز
حقق فريق ليفربول فوزا ثمينا على حساب نظيره إيفرتون، بنتيجة "2-1"، بـ"ديربي الميرسيسايد"، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع ليفربول التقدم وتسجيل الهدف الأول عن طريق ريان غرافنبيرخ في الدقيقة العاشرة.

غرافنبيرخ استغل تمريرة أكثر من رائعة من قبل النجم المصري محمد صلاح، ليسدد الدولي الهولندي الكرة بيمناه في شباك حارس مرمى إيفرتون، جوردان بيكفورد.

 

ونجح الريدز في تسجيل الهدف الثاني في شباك إيفرتون، في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

جاء الهدف عن طريق هوغو إيكتيكي، بعد تمريرة من ريان غرافنبيرخ، حيث وصلت الكرة إلى الفرنسي الذي تعامل مع كرته بشكل جيد ثم سددها في مرمى إيفرتون، ليهز شباك جوردان بيكفورد.

 

وقلص الفارق لإيفرتون إدريسا غاي في الدقيقة 58 من الشوط الثاني، بعدما تسلم الكرة بشكل رائع داخل منطقة الجزاء ليصوب بقوة في شباك الريدز.

 

بهذه النتيجة، واصل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بتحقيقه الفوز الخامس من 5 مواجهات ليصل للنقطة الـ15، فيما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة السابعة بالمركز السابع.

جدول الدوري الإنجليزي

 

 

