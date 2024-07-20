اعتذر سمير عبود، أسطورة حراسة المرمى لنادي الاتحاد الليبي، ومحمد زعبية، لاعب الفريق الأسبق، عن تواجدهما في اللجنة التيسيرية الجديدة للنادي.

وكانت الجمعية العمومية لنادي الاتحاد استقرت في اجتماعها الأخير على، انتخاب محمد إسماعيل رئيسا، ومحمد عبد الحميد الدبيبة نائبا له، وتواجد في عضويتها كل من عبدالغني مادي، وأحمد الترهوني، وحافظ محمد، كما تم تكليف محمد زعبية بمهمة مدير الكرة إلى جانب الإداري أسامة الأغرش، وذلك لإدارة شؤون النادي حتى موعد الانتخابات المقبلة لمجلس الإدارة بعد عدة أشهر.

كما تم الإعلان عن تشكيل لجنة استشارية فنية للفريق الأول لكرة القدم يتواجد بها الثنائي محمد زعبية وسمير عبود.

ولكن سمير عبود اعتذر في بيان عبر حسابه على "فيسبوك"، مؤكدا أن عمله في مجال التحليل الرياضي بإحدى القنوات سيمنعه من التواجد في اللجنة المكلفة بنادي الاتحاد.

وأشار إلى أنه على استعداد لتقديم أي استشارة أو مساعدة لنجاح الإدارة والنهوض بالنادي، كما دعا جماهير الاتحاد لمساندة الإدارة الجديدة في المرحلة الحالية.

فيما قال زعبية في بيان نشره عبر حسابه على "فيسبوك": "باسمي أنا محمد نور الدين زعبية أتقدم بالشكر والامتنان لنادي الاتحاد جمهوراً ولاعبين في النادي الذي ترعرعت فيه منذ الصغر، وكان له الفضل عليّ وما وصلت إليه، أود الاعتذار من جماهير العميد عن تكملة مهامي كمدير للكرة بالنادي تاركاً المجال لغيري، وما زلت كما عاهدت الجميع مشجعاً ومحباً قبل أن أكون لاعباً، متمنياً التوفيق لهذه المؤسسة الكبيرة والعريقة".

وتستهدف الإدارة الجديدة إعادة الفريق الأول إلى سابق عهده، وذلك بعد الإخفاق في التأهل إلى سداسي مرحلة التتويج بلقب الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2024-23.

يذكر أن النصر توج بطلا للدوري الليبي 2023-24 قبل جولتين على نهاية مرحلة اللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

وأقيمت مرحلة التتويج باللقب في إيطاليا بمشاركة 6 فرق هي: النصر، وأهلي بنغازي، والأخضر، وأهلي طرابلس، والسويحلي، والمدينة.