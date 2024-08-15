ظهر منير النصراوي والد نجم نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، لامين يامال، للمرة الأولى بعد حادثة الطعن التي تعرض لها مساء الأربعاء في منطقة ماتارو في مدينة برشلونة.

وتعرض والد النجم الواعد للكرة الإسبانية وبطل يورو 2024، إلى عدة طعنات من قبل 3 شبان، وذلك إثر مشاجرة بين الطرفين، لينقل بعد ذلك إلى المستشفى، فيما وصفت وسائل إعلام إسبانية تطرقت إلى الحادثة حالته بأنها ليست خطيرة.

وذكرت المصادر ذاتها، أن منير النصراوي تعرض للطعن من قبل أشخاص دخل معهم في مشاجرة سابقة، أُلقي القبض على 3 منهم، فيما لا يزال المتضرر مقيما في المستشفى، وأضافت أن عائلة منير نصراوي موجودة إلى جانبه في المستشفى، فيما لم يحضر اللاعب الشاب بجانب والده بسبب وجوده في معسكر نادي برشلونة استعدادا لانطلاق بطولة الدوري الإسباني، يوم السبت المقبل.

ووجه والد لامين يامال أول رسالة بعد الحادثة، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، قائلا: "شكرا لكم جميعا، أنا بحالة أفضل الآن، أعانق الجميع بحرارة".

وكانت صحيفة "سبورت" الكتالونية ذكرت أن نادي برشلونة تضامن مع لامين يامال ووالده واهتمّ بحالته والوضع الصحي لوالده عبر إرسال أحد موظفي النادي لزيارته في المستشفى والاطمئنان عليه.

وقالت صحيفة "ماركا"، إن هناك 3 معتقلين حتى الآن بسبب الحادث، ولا يُستبعد أن يكون هناك مزيد من المتورطين في الأمر، وأضافت أن الخلاف الذي نشب بين الطرفين يعود إلى وقت سابق، ومن الممكن أن يكون هناك شجار قبل ساعات من الهجوم عليه.

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أما صحيفة "لا فانغارديا"، فقد زعمت استنادا إلى رواية شهود عيان أن منير نصراوي كان يتنزه مع كلبه في حي روكافوندا، عندما ألقيت عليه المياه من الشرفة، ما تسبب في شجار، وبعد ساعات، هاجم هؤلاء الأشخاص والد لامين يامال بأكثر من طعنة.