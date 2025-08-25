قبل أيام من إغلاق الميركاتو الصيفي.. الهلال يستهدف موهبة الدوري الإسباني

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام من نادي الهلال السعودي بالتعاقد مع أحد المواهب الشابة بفريق برشلونة الإسباني، ضمن سعي الفريق لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

أخبار ذات علاقة رد مثير من الوليد بن طلال على طلبه شراء الهلال السعودي

وبحسب ما ذكره الصحفي "يوري مارتينيز" فإن الهلال أبدى اهتمامه بضم النجم الشاب الدولي لاعب برشلونة، أليكسيس أولميدو، الذي لعب للمنتخب الإسباني تحت 19 عاما.

وأشار إلى أن النادي السعودي قد استفسر عن وضع مدافع فريق الشباب البالغ من العمر 19 عاما، لبحث إمكانية التوقيع معه بالفترة المقبلة.

وعلى الرغم من اهتمام العملاق السعودي باللاعب الشاب، الذي يرتبط بعقد مع برشلونة حتى عام 2027، فإنه لم يقدم أي عروض للنادي الإسباني حتى الآن.

أليكسيس أولميدو يلعب في مركز الدفاع، وكان قد تدرج في صفوف برشلونة منذ 2021 حتى وصل للفريق الأول لكرة القدم، في يناير 2024.

أخبار ذات علاقة "عودة غامضة".. تطورات إصابة مهاجم الهلال ميتروفيتش

ويستهل الهلال مشواره في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026 يوم الجمعة 29 أغسطس، امام نظيره فريق الرياض على ملعب المملكة أرينا.