مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يحفل اليوم السبت بالكثير من المباريات الكبيرة والمواجهات المثيرة في كرة القدم الأوروبية والآسيوية والإفريقية والتي يتصدرها الدور النهائي للإياب لدوري أبطال آسيا بين العين ويوكوهاما، فيما سيكون الموعد حاسما، إفريقيا، بمواجهة تجمع الأهلي المصري والترجي التونسي ضمن المشهد الختامي من المسابقة.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد - أتلتيكو مدريد - 15:15 – 3 beINSPORTS

ريال مدريد - ألافيس - 22:00 – 3 beINSPORTS

الدوري الإيطالي

يوفنتوس - مونزا - 19.00 - AD SPORTS Premium 1

ميلان ـ سالرنيتانا ـ 21:45 - AD SPORTS Premium 1

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي - مانشستريونايتد - 17:00 – 1 beINSPORTS

كأس ألمانيا

كايزر سلاوتيرن - باير ليفركوزن - 20:00 – Dubai sport 1