من هو يوسف نصراوي موهبة بايرن ميونخ المرشح لقيادة منتخب العراق أمام السعودية؟

كثف الاتحاد العراقي لكرة القدم تحركاته من أجل إقناع يوسف نصراوي لاعب بايرن ميونخ الصاعد بتمثيل أسود الرافدين.

وزار عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي، أسرة اللاعب التي تعيش في ألمانيا، وعقد جلسة مع نصراوي من أجل إقناعه بالدفاع عن ألوان منتخب العراق.

شاهد / رئيسُ اتحاد الكرةِ «عدنان درجال» يلتقي محترفَ بايرن ميونخ يوسف نصراوي وعائلته في مدينة ميونخ الألمانية. Posted by ‎الاتحاد العراقي لكرة القدم - Iraq Football Association‎ on Wednesday, August 13, 2025

ويستعد المنتخب العراقي لخوض منافسات مرحلة الملحق الآسيوي في تصفيات كأس العالم 2026، بعدما أوقعته القرعة في المجموعة الثانية التي تضم أيضاً السعودية وإندونيسيا.

أخبار ذات علاقة غراهام أرنولد يتّخذ أول قرار بعد تعيينه رسميا مدربا لمنتخب العراق

وتقام مرحلة الملحق خلال شهر أكتوبر المقبل بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ويصعد متصدرا مجموعتي الملحق إلى كأس العالم 2026 بينما يلعب الوصيفان في مواجهة فاصلة بنظام الذهاب والإياب لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

أخبار ذات علاقة بعد تصريح درجال الناري.. 5 أشياء يراهن عليها منتخب العراق للتفوق على السعودية

من هو يوسف نصراوي؟

يبلغ نصراوي 18 عاماً ويلعب في خط الوسط الهجومي بجانب مركز الجناح الأيمن، وأيضاً يستطيع اللعب كظهير أيسر.

ويملك نصراوي الجنسية الألمانية حيث ولد في مدينة ميونخ ولكنه ينتمي لأسرة عراقية، وبالتالي يستطيع اللعب للمنتخب العراقي بحكم أنه لم يلعب للمنتخب الألماني الأول.

وانضم نصراوي إلى أكاديمية بايرن ميونخ عام 2015، وتم تصعيده إلى فريق الرديف في شهر يوليو الماضي.

أخبار ذات علاقة منتخب العراق يحقق فوزاً ثميناً على الأردن بتصفيات كأس العالم 2026

ولعب نصراوي 6 مباريات مع منتخب ألمانيا تحت 17 عاماً كما لعب أيضاً لمنتخب الناشئين تحت 16 عاماً.