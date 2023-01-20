الإعلان الرسمي يقترب.. ممفيس ديباي يتدرب مع أتلتيكو مدريد (فيديو)

وربطت تقارير خلال الأيام القليلة الماضية اللاعب الدولي الهولندي البالغ من العمر 28 عاما باحتمال الانتقال إلى أتلتيكو، حيث أشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن الصفقة على وشك الانتهاء.

وعلى الرغم من عدم إصدار إعلان رسمي من قبل الناديين، شارك ديباي في مران اليوم الخميس مع أتلتيكو، وهي خطوة قال النادي إنها تمت بإذن من برشلونة، حيث من المتوقع أن يستكمل صفقة الانتقال في الساعات القليلة المقبلة.

ورغم أن برشلونة سيلعب مباراة في كأس ملك إسبانيا في وقت لاحق اليوم، حصل ديباي على إذن للسفر إلى مدريد.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه بعد اجتيازه الفحص الطبي مع أتلتيكو، طلب ديباي الانضمام إلى زملاء المستقبل في الفريق في المران.

ويتوقع أتلتيكو أن يكون ديباي جاهزا للعب معه يوم السبت، عندما يستضيف ريال بلد الوليد في دوري الدرجة الأولى الإسباني.