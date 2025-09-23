لماذا لا يطلب الاتحاد السعودي حكاما أجانب؟.. فهد سندي يجيب

رد فهد سندي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، على التساؤلات حول عدم استقدام ناديه حكاماً أجانب لإدارة مباريات الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الحالي.

وفاز فهد سندي برئاسة شركة كرة القدم غير الربحية في أغسطس الماضي بعد أن اعتذر الرئيس السابق لؤي مشعبي عن الترشح مجدداً، بجانب انسحاب أنمار الحائلي من سباق المنافسة.

ويلتقي الاتحاد منافسه الوحدة، مساء اليوم الثلاثاء، في دور الـ 32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي يحمل لقبها الفريق الملقب بـ"النمور".

وكتب سندي تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس رداً على التغريدة التي نشرها صانع المحتوى أحمد العتيبي وطالب خلالها باستقدام صافرة أجنبية لإدارة مباريات الفريق.

وقال فهد سندي في تغريدته:" حياك الله أخي الكريم وكل عام والجميع بخير.. الأرقام هي من تحكم".

وأضاف: "اختيار الحكام يتم بناء على تحليل دقيق لأداء الحكام (سعوديين أو أجانب) وقياس أدائهم وأخطائهم، إن وجدت، في مباريات الفريق".

وأتم قائلاً: "خلاصة هذه الإحصاءات وبناء على مرئيات الإدارتين التنفيذية والرياضية يتم طلب طاقم الحكام سواء كان سعوديا أو غيره".