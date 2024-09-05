سباق مشتعل بين الأهلي وبيراميدز على نجم زد

اشتعل السباق بين ناديي الأهلي وبيراميدز في مصر، على ضم أحد نجوم الدوري المصري في الموسم الماضي.

وكان نادي بيراميدز قد دخل في مفاوضات سابقة مع زد، للحصول على خدمات مصطفى زيكو مهام الفريق، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إلا أن النادي الأهلي اقتحم سباق التعاقد مع زيكو، لينافس بيراميدز على ضم نجم زد.

وكشفت فضائية "صدى البلد" أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، أعطى موافقته إلى مجلس الإدارة للبدء في خطوات التعاقد مع مصطفى زيكو.

وأشارت القناة إلى أن زيكو من الأسماء التي تلقى قبولا داخل النادي الأهلي، لكن لم تحدث مفاوضات رسمية حتى الآن.

وأضافت: "زد سيعطي الأولوية للأهلي حال طلبه أي لاعب، نظرًا إلى العلاقات الطيبة بين إدارة الناديين".

وتعاقد الأهلي حتى الآن، مع يوسف أيمن، ويحيى عطية الله، وأشرف داري وكذلك عمر الساعي.

يذكر أن الأهلي سيواجه نظيره جورماهيا الكيني في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، حيث سيقام لقاء الذهاب في نيروبي يوم الـ15 من سبتمبر المقبل.