logo
رياضة

غزت الإنترنت.. 6 صور بالذكاء الاصطناعي لزواج كريستيانو رونالدو وجورجينا (شاهد)

غزت الإنترنت.. 6 صور بالذكاء الاصطناعي لزواج كريستيانو رونالدو وجورجينا (شاهد)
صور رونالدو وجورجينا بالذكاء الاصطناعيالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
18 أغسطس 2025، 6:01 ص

أثارت صور منتشرة على الإنترنت لزواج نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو وعارضة الأزياء جورجينا رودريغيز ضجة كبيرة، قبل أن يتبين أنها مُنشأة بالذكاء الاصطناعي، في حين لا تزال تفاصيل الزفاف الحقيقي للثنائي غامضة بعد إعلان الخطوبة.

أخبار ذات علاقة

رونالدو وضع لها قلبا.. من هي الحسناء العراقية مريم غريبة؟

رونالدو وضع لها قلبا.. من هي الحسناء العراقية مريم غريبة؟

 

وتترقب الجماهير تفاصيل الزفاف الفعلي للثنائي، خاصة بعد إعلان جورجينا رودريغيز اقتراب زواجها من رونالدو عبر منشور على "إنستغرام"، حيث نشرت صورة لخاتم خطوبة لامع وكتبت باللغة الإسبانية: "أوافق. في هذا وفي كل حياتي".

من جهته، لم يُصدر رونالدو – صاحب أكبر قاعدة متابعين على "إنستغرام" (أكثر من 660 مليون متابع) – أي تعليق رسمي حول الموضوع حتى الآن.

أخبار ذات علاقة

فرحة عارمة.. كريستيانو رونالدو يفاجئ زوار متحفه في هونغ كونغ (فيديو)

فرحة عارمة.. كريستيانو رونالدو يفاجئ زوار متحفه في هونغ كونغ (فيديو)

 

ويرتبط الثنائي عاطفيا منذ 9 سنوات، بعد أن التقيا في متجر "غوتشي" بمدريد، حيث كانت جورجينا تعمل بينما كان رونالدو لاعبا في نادي "ريال مدريد". 

وسبق لجورجينا (31 عاما) أن تطرقت لتكهنات الزواج في برنامج الواقع الخاص بها "أنا جورجينا" على "نتفليكس"، حيث كشفت أن أصدقاءها "يسخرون دائما من موضوع الزفاف".

أخبار ذات علاقة

مفاجأة مدوية.. هل ترفض والدة كريستيانو رونالدو خطوبته من جورجينا؟

مفاجأة مدوية.. هل ترفض والدة كريستيانو رونالدو خطوبته من جورجينا؟

 

تفاصيل الصور

في الأيام الماضية، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صورٌ تُظهر رونالدو وجورجينا خلال حفل زفاف فاخر؛ ما أثار تفاعلا واسعا بين المتابعين. 

لكن بعد التدقيق، تبيّن أن هذه الصور مُعدّة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وليست حقيقية.

فيما يلي 6 صور بالذكاء الاصطناعي، للزفاف المزعوم لرونالدو وجورجينا:

 

45da5cf8-16cc-4c1d-91e0-6bb64a7e339d

 

 

 

50d3d605-2828-4206-9215-ac5ec091f22a

 

 

 

9984925e-464d-45a3-84a1-7efea36b5b44

 

 

 

ee36859d-d9ac-4d67-ba2a-c3fb5b815233

 

 

 

65e61131-e20a-4473-b9a6-eca28497045f

 

 

 

d4c00395-1f9d-45ec-84ba-2220e39f1e41

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC