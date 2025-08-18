غزت الإنترنت.. 6 صور بالذكاء الاصطناعي لزواج كريستيانو رونالدو وجورجينا (شاهد)

أثارت صور منتشرة على الإنترنت لزواج نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو وعارضة الأزياء جورجينا رودريغيز ضجة كبيرة، قبل أن يتبين أنها مُنشأة بالذكاء الاصطناعي، في حين لا تزال تفاصيل الزفاف الحقيقي للثنائي غامضة بعد إعلان الخطوبة.

وتترقب الجماهير تفاصيل الزفاف الفعلي للثنائي، خاصة بعد إعلان جورجينا رودريغيز اقتراب زواجها من رونالدو عبر منشور على "إنستغرام"، حيث نشرت صورة لخاتم خطوبة لامع وكتبت باللغة الإسبانية: "أوافق. في هذا وفي كل حياتي".

من جهته، لم يُصدر رونالدو – صاحب أكبر قاعدة متابعين على "إنستغرام" (أكثر من 660 مليون متابع) – أي تعليق رسمي حول الموضوع حتى الآن.

ويرتبط الثنائي عاطفيا منذ 9 سنوات، بعد أن التقيا في متجر "غوتشي" بمدريد، حيث كانت جورجينا تعمل بينما كان رونالدو لاعبا في نادي "ريال مدريد".

وسبق لجورجينا (31 عاما) أن تطرقت لتكهنات الزواج في برنامج الواقع الخاص بها "أنا جورجينا" على "نتفليكس"، حيث كشفت أن أصدقاءها "يسخرون دائما من موضوع الزفاف".

تفاصيل الصور

في الأيام الماضية، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صورٌ تُظهر رونالدو وجورجينا خلال حفل زفاف فاخر؛ ما أثار تفاعلا واسعا بين المتابعين.

لكن بعد التدقيق، تبيّن أن هذه الصور مُعدّة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وليست حقيقية.

فيما يلي 6 صور بالذكاء الاصطناعي، للزفاف المزعوم لرونالدو وجورجينا: