بالأرقام.. تين هاغ أفضل من فيرغسون في نسبة الفوز مع مانشستر يونايتد

وصل المدرب الهولندي إيريك تين هاغ إلى 100 مباراة مع مانشستر يونايتد، أمس الأحد، بمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق تين هاغ المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية الموسم الماضي.

ومع ذلك، فإن الأمور هذا الموسم لم تسر كما هو مخطط لها، بما في ذلك المباريات المهمة التي خاضها والتي كان آخرها الخسارة 1/3 أمام مانشستر سيتي في الديربي.

ولكن كيف يمكن مقارنة نسبة فوز مانشستر يونايتد مع تين هاغ مع مدربي مانشستر يونايتد الآخرين في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية:

ديف سيكستون، نسبة فوز 40.3%

درب ديف سيكستون مانشستر يونايتد بين يوليو 1977 وأبريل 1981.

وأدار 201 مباراة لكنه فاز في 81 منها فقط وتقاسم لقب درع المجتمع مع ليفربول بعد التعادل في عام 1977.