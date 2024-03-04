بالأرقام.. تين هاغ أفضل من فيرغسون في نسبة الفوز مع مانشستر يونايتد
وصل المدرب الهولندي إيريك تين هاغ إلى 100 مباراة مع مانشستر يونايتد، أمس الأحد، بمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وحقق تين هاغ المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية الموسم الماضي.
ومع ذلك، فإن الأمور هذا الموسم لم تسر كما هو مخطط لها، بما في ذلك المباريات المهمة التي خاضها والتي كان آخرها الخسارة 1/3 أمام مانشستر سيتي في الديربي.
ولكن كيف يمكن مقارنة نسبة فوز مانشستر يونايتد مع تين هاغ مع مدربي مانشستر يونايتد الآخرين في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية:
ديف سيكستون، نسبة فوز 40.3%
درب ديف سيكستون مانشستر يونايتد بين يوليو 1977 وأبريل 1981.
وأدار 201 مباراة لكنه فاز في 81 منها فقط وتقاسم لقب درع المجتمع مع ليفربول بعد التعادل في عام 1977.
تومي دوكيرتي، نسبة فوز 46.9%
قاد تومي دوكيرتي مانشستر يونايتد بين عامي 1972 و1977، وفاز في 107 من أصل 228 مباراة.
وتضمنت ألقابه التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 1977 ولقب دوري الدرجة الثانية عام 1975 بعد الهبوط من الدرجة الأولى عام 1974.
رون أتكينسون، نسبة فوز 50%
بدا رون أتكينسون، آخر مدرب مسؤول عن النادي قبل تولي أليكس فيرغسون المسؤولية، وكأنه الرجل الذي قد ينهي جفاف اللقب للنادي بعد أن خاض 15 مباراة دون خسارة بداية موسم 1985/1986 قبل أن يتراجع.
وأدار رون أتكينسون 292 مباراة لمانشستر يونايتد وفاز بـ146 مباراة، وقاده للتتويج مرتين بكأس الاتحاد الإنجليزي عامي 1983 و1985 ودرع المجتمع في عام 1983.
مات بوسبي، نسبة فوز 51.4%
مات بوسبي هو الذي جعل من مانشستر يونايتد قوة كبيرة في كرة القدم الإنجليزية، وأدار 1141 مباراة عندما كان مدربًا للفريق، فاز في 576 منها.
ومعه نال مانشستر يونايتد خمسة ألقاب في دوري الدرجة الأولى، وكأسين للاتحاد الإنجليزي، وخمسة ألقاب للدرع الخيرية، وأصبح أول فريق إنجليزي يرفع كأس أوروبا عام 1968.
لويس فان غال، نسبة فوز 52.4%
فاز الهولندي لويس فان غال في 54 مباراة من أصل 103 مباريات تولى فيها تدريب مانشستر يونايتد، وقاد الفريق للتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2016.
ديفيد مويس، نسبة فوز 52.9%
تم تكليف ديفيد مويز لتدريب مانشستر يونايتد وخلافة أليكس فيرغسون.
ومع ذلك، بعد فوزه بدرع المجتمع تمت إقالة المدرب الاسكتلندي بعد 10 أشهر من توليه المهمة محققًا 27 فوزًا من 51 مباراة.
أولي جونار سولشاير، نسبة فوز 54.2%
لم يتمكن أولي جونار سولشاير من الحصول على أي لقب كمدرب لمانشستر يونايتد.
وسولشاير هو المدرب الذي درب مانشستر يونايتد لأطول فترة منذ رحيل فيرغسون.
وحقق اللاعب السابق 91 فوزًا من 168 مباراة قاد فيها مانشستر يونايتد.
جوزيه مورينيو، نسبة فوز 58.3%
أدار جوزيه مورينيو 144 مباراة لمانشستر يونايتد، حقق فيها 84 فوزًا، ورفع لقبي الدوري الأوروبي وكأس الرابطة ودرع المجتمع.
أليكس فيرغسون، نسبة فوز 59.7%
وضع أليكس فيرغسون مانشستر يونايتد على قمة كرة القدم الإنجليزية، وقادهم للتتويج بلقبين في دوري أبطال أوروبا، وقاد النادي لأول ثلاثية قارية لكرة القدم الإنجليزية على الإطلاق.
وأدار فيرغسون 1500 مباراة لمانشستر يونايتد، فاز في 895 منها، وحقق 13 لقبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخمسة كؤوس للاتحاد الإنجليزي، وأربعة كؤوس في كأس الرابطة، و10 في درع المجتمع، وغيرها.
إيريك تين هاغ، نسبة فوز 60%
أدار تين هاغ 100 مباراة لمانشستر يونايتد، حقق الفوز في 61 منها، وتعادل 11 مرة، وخسر 28 مرة.