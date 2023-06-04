نادي الاتحاد يبدأ محادثات مع نغولو كانتي لاعب تشيلسي
ذكر الصحفي رودي غاليتي أن نادي الاتحاد السعودي يركز على حسم صفقة لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي نجم تشيلسي مع اقتراب موعد التوقيع مع كريم بنزيما.
ومن المرجح أن يوقع بنزيما مع الاتحاد بعد تأكيد رحيله رسميا عن ريال مدريد.
وقال رودي غاليتي، إن كانتي البالغ من العمر 32 عاما قد ينضم إلى زميله السابق في المنتخب الفرنسي كريم بنزيما في النادي السعودي.
ويتبقى عام واحد في عقد كانتي مع تشيلسي لكنه قد يغادر الفريق هذا الصيف.
وذكر غاليتي أن المحادثات بين الاتحاد وكانتي بدأت منذ أيام وتسير بشكل جيد، والهدف هو التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن".
وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإنه مع وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالفعل في النصر، قد يكون هناك المزيد من النجوم الذين سيتجهون إلى السعودية هذا الصيف، أبرزهم ليونيل ميسي الذي يرتبط بالانضمام لنادي الهلال.
وفاز الاتحاد، الذي يقوده المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، بلقب دوري المحترفين السعودي هذا الموسم على حساب النصر الثاني.
وخاض كانتي 9 مباريات فقط مع تشيلسي هذا الموسم بواقع 7 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ومباراتان في دوري أبطال أوروبا؛ حيث غاب بسبب الإصابات.
ووقع كانتي لتشيلسي في 2016 قادما من ليستر سيتي، ولعب مع البلوز 269 مباراة سجل فيها 13 هدفًا وصنع 16.
وفاز كانتي مع تشيلسي بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والدوري الأوروبي.