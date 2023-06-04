نادي الاتحاد يبدأ محادثات مع نغولو كانتي لاعب تشيلسي

ويتبقى عام واحد في عقد كانتي مع تشيلسي لكنه قد يغادر الفريق هذا الصيف.

وذكر غاليتي أن المحادثات بين الاتحاد وكانتي بدأت منذ أيام وتسير بشكل جيد، والهدف هو التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإنه مع وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالفعل في النصر، قد يكون هناك المزيد من النجوم الذين سيتجهون إلى السعودية هذا الصيف، أبرزهم ليونيل ميسي الذي يرتبط بالانضمام لنادي الهلال.