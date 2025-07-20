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رياضة

نيمار يوجه إشارة غاضبة بعد هزيمة مريرة لـ"سانتوس" (فيديو)

نيمار يوجه إشارة غاضبة بعد هزيمة مريرة لـ"سانتوس" (فيديو)
البرازيلي نيمارالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
20 يوليو 2025، 12:25 ص

تلقى  سانتوس هزيمة مريرة على يد مضيفه ميراسول بنتيجة 0-3 فجر اليوم الأحد في الجولة الخامسة عشر للدوري البرازيلي لكرة القدم.

وشارك النجم البرازيلي نيمار في صفوف سانتوس أساسياً وخاض المباراة كاملة.

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 سجل شيكو دا كوستا هدف التقدم لصالح ميراسول في الدقيقة 69 من عمر اللقاء ثم أحرز رينالدو الهدف الثاني في الدقيقة 73.

وأكمل كريستيان ريناتو الهدف الثالث لصالح سانتوس في الدقيقة 90+2 بينما تعرض جواو فيكتور مدافع ميراسول للطرد في الدقيقة 90+8.

الهزيمة أوقفت رصيد سانتوس عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري البرازيلي الذي يضم 20 فريقاً.

وتقدم ميراسول إثر هذا الانتصار إلى المركز السابع برصيد 21 نقطة.

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 المباراة شهدت إشارة غاضبة من جانب نيمار الذي تعرض لاستفزازات من جانب جماهير ميراسول على مدار اللقاء.

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 وفقد نيمار أعصابه بعد مرور 85 دقيقة حين كان فريقه متأخراً بثنائية دون رد، ووجه إشارة غاضبة إلى جماهير ميراسول تعني أن فريقهم صغير.

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وكان نيمار قد انضم إلى سانتوس في صفقة انتقال حر خلال شهر يناير الماضي بعد فسخ عقده مع الهلال السعودي.

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