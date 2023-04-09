أول ظهور لباينا بعد تعدي فالفيردي عليه (فيديو)
ظهر أليكس باينا لاعب فياريال لأول مرة بعد الحديث عن تعرضه للكم من فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد.
ونشر برنامج "الشرينغيتو" مقطع فيديو للاعب، وأوضح أن اللاعب ظهر بعظام منتفخة بعد لكمة فالفيردي.
وقالت صحيفة "سبورت" إن اعتداء فيدي فالفيردي على أليكس باينا قد يمر دون عقاب؛ لأن الحكم الذي أدار مباراة ريال مدريد وفياريال لم يدون أي شيء في تقريره.
وأوضحت إلى أن لجنة المسابقات لن تحقق في أي شيء يخص الواقعة، إذا لم تكن هناك شكوى رسمية.
وأشارت "سبورت" إلى أنه حال تقديم فياريال أو أليكس باينا شكوى رسمية ضد فالفيردي فإن الاتحاد الإسباني لكرة القدم سيحقق في الواقعة، التي لا بد وأنها التقطت بواسطة الكاميرات الأمنية في الملعب.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول: "في هذه الحالة، سيتعرض فالفيردي لإجراءات قانونية ولعقوبة رياضية قاسية جدا".
وقال برنامج "الشرينغيتو" الشهير، إن فالفيردي وجه لكمة إلى أليكس باينا في وجهه، حيث كان لاعب ريال مدريد ينتظره في المنطقة التي تقف فيها حافلات الفريق الضيف.
وفاجأ الهجوم لاعبي فياريال، الذين كانوا في ذلك الوقت يحتفلون بالفوز، بحسب ما أوضحت صحيفة "ماركا".
ونجح فياريال في الفوز على ريال مدريد 3/2 على ملعب سانتياغو برنابيو، في الجولة الـ28 من مباريات الدوري الإسباني.