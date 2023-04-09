أول ظهور لباينا بعد تعدي فالفيردي عليه (فيديو)

وأوضحت إلى أن لجنة المسابقات لن تحقق في أي شيء يخص الواقعة، إذا لم تكن هناك شكوى رسمية.

وأشارت "سبورت" إلى أنه حال تقديم فياريال أو أليكس باينا شكوى رسمية ضد فالفيردي فإن الاتحاد الإسباني لكرة القدم سيحقق في الواقعة، التي لا بد وأنها التقطت بواسطة الكاميرات الأمنية في الملعب.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول: "في هذه الحالة، سيتعرض فالفيردي لإجراءات قانونية ولعقوبة رياضية قاسية جدا".