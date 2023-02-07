المرخية القطري يُخالص لاعبه العراقي أيمن حسين تمهيدا لانتقاله إلى الجزيرة الإماراتي

وتلقى أيمن حسين عرضًا رسميًا من نادي الجزيرة الإماراتي، لانتقال إلى صفوفه، بعد تألقه بشكل لافت مع ناديه المرخية القطري والمنتخب العراقي، وقيادته أسود الرافدين لتحقيق لقب كأس الخليج.

قام نادي المرخية بتوقيع مخالصة مالية مع اللاعب صباح اليوم الثلاثاء، ما يجعله حرًا ويستطيع التوقيع مع الجزيرة خلال الساعات القادمة.

وعقب توقع المخالصة المالية قال أيمن حسين لقنوات "الكاس" القطرية: "تجربتي مع المرخية كانت ناجحة للغاية".

وأضاف: "أعرب عن شكري وتقديري لإدارة النادي على السماح لي بالانتقال لنادي الجزيرة الإماراتي".