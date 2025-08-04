بالمراكز.. 5 صفقات عاجلة لمواصلة هيمنة الاتحاد السعودي بعد موسم استثنائي

بعد موسم تاريخي لا يُنسى، نجح فيه الاتحاد السعودي في تحقيق إنجاز مزدوج بالفوز بلقبي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، يجد الفريق نفسه أمام تحدٍّ أكبر، وهو الحفاظ على القمة.

فكما يقولون، الوصول إلى القمة صعب، والبقاء عليها أصعب، وبينما احتفل عشاق العميد بالثنائية التاريخية، بدأت تظهر بعض التحديات التي قد تواجه الفريق في الموسم الجديد.

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خسارة 4 مباريات ودية من أصل 4 حتى الآن خلال فترة الإعداد للموسم الجديد أثارت قلق الجماهير، وكشفت عن نقاط ضعف تحتاج إلى معالجة سريعة.

إن التدعيمات الصيفية ليست رفاهية، بل ضرورة لضمان استمرارية النجاح والمنافسة على جميع الألقاب، ويجب على الإدارة أن تتحرك بذكاء في سوق الانتقالات لتدعيم مراكز حيوية يمكن أن تشكل الفارق في الموسم المقبل.

ونرصد 5 مراكز أساسية تحتاج إلى تعاقدات عاجلة لضمان استمرار هيمنة الاتحاد.

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1- حارس مرمى بديل لرايكوفيتش المصاب

يُعد مركز حراسة المرمى من أهم المراكز في أي فريق، وقد عانى الاتحاد في هذا المركز بعد إصابة الحارس الأساسي الصربي رايكوفيتش ورغم وجود حراس مميزين، إلا أن الاعتماد على حارس واحد لفترات طويلة قد يمثل تحديًا كبيرًا.

يحتاج الاتحاد إلى حارس مرمى بديل قوي وذي خبرة يمكنه ملء الفراغ الذي تركه رايكوفيتش وتقديم الأمان والثقة لخط الدفاع.

2- صانع لعب بديل لحسام عوار

يُعد حسام عوار من الأعمدة الأساسية في خط وسط الاتحاد، لكنه قد يغيب عن الفريق في بعض المباريات بسبب الإصابة أو الإيقاف.

وقد أظهرت المباريات الودية الأخيرة أن الفريق يواجه صعوبة في صناعة الفرص وغياب الرؤية الهجومية عندما لا يتواجد عوار، لذلك، فإن التعاقد مع صانع ألعاب موهوب يمكنه تقديم الحلول الإبداعية وصناعة الفارق أمر ضروري.

3- مهاجم بديل لكريم بنزيما

رغم المستويات الرائعة التي قدمها المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، فإن تقدمه في العمر يشكل تحديًا كبيرًا. فالاعتماد على مهاجم واحد قد يؤدي إلى إرهاقه، ويزيد احتمالية تعرضه للإصابات.

يحتاج الاتحاد إلى مهاجم شاب وقوي يمكنه منافسة بنزيما على المركز الأساسي، وتقديم حلول هجومية متنوعة.

4- ظهير أيمن

يعتبر مركز الظهير الأيمن نقطة ضعف واضحة في تشكيلة الاتحاد، وهذا ما ظهر جليًّا في بعض المباريات المهمة في الموسم الماضي.

يحتاج الفريق إلى ظهير أيمن عصري يمتلك القدرة على أداء المهام الدفاعية ببراعة، وفي الوقت نفسه تقديم الإضافة الهجومية اللازمة عبر العرضيات والاختراقات.

5- لاعب وسط دفاعي بديل لفابينيو

يعاني الاتحاد ضعفًا في خط الوسط الدفاعي بعد تراجع مستوى النجم البرازيلي فابينيو، وكبر عمر نغولو كانتي ففي كثير من المباريات، كان خط الوسط ضعيفًا دفاعيًّا؛ ما سمح للمنافسين بشن هجمات خطيرة.

يحتاج الفريق إلى لاعب وسط دفاعي قوي ومقاتل يمكنه استخلاص الكرات وتغطية المساحات بكفاءة؛ ما يمنح الفريق صلابة أكبر.

تعزيز هذه المراكز الخمسة بصفقات نوعية سيساعد الاتحاد على مواجهة تحديات الموسم المقبل والحفاظ على الألقاب التي حققها، فالجماهير تنتظر من الإدارة أن تتحرك بذكاء لضمان استمرارية نجاح العميد.