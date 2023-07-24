ماركا: فينيسيوس أثبت للعالم أن رقم "7" في ريال مدريد له مالك جديد

تحت عنوان "فينيسيوس هو وريث العرش"، وصفت صحيفة "ماركا" تأثير فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، وقيادته فريقه للفوز على ميلان بنتيجة (3-2)، في المواجهة الودية التي جمعتهما، صباح يوم الاثنين، في معسكرهما الإعدادي بأمريكا.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن "النجم البرازيلي كان بطل الجماهير في الولايات المتحدة وظلوا يهتفون باسمه، خاصة أنه احتاج إلى شوط واحد حتى يؤكد أنه لا يزال على نفس مستوى العام الماضي وليخبر كل العالم أن الرقم (7) في ريال مدريد لديه مالك جديد".

وكان الرقم 7 في ريال مدريد يمثل نوعًا من اللعنة منذ عام 2018 بعد رحيل كريستيانو رونالدو، بعدما ارتداه ماريانو دياز وإيدين هازارد، والثنائي كانا بمثابة أزمة للنادي الملكي.