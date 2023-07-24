ماركا: فينيسيوس أثبت للعالم أن رقم "7" في ريال مدريد له مالك جديد
تحت عنوان "فينيسيوس هو وريث العرش"، وصفت صحيفة "ماركا" تأثير فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، وقيادته فريقه للفوز على ميلان بنتيجة (3-2)، في المواجهة الودية التي جمعتهما، صباح يوم الاثنين، في معسكرهما الإعدادي بأمريكا.
وقالت الصحيفة في تقريرها، إن "النجم البرازيلي كان بطل الجماهير في الولايات المتحدة وظلوا يهتفون باسمه، خاصة أنه احتاج إلى شوط واحد حتى يؤكد أنه لا يزال على نفس مستوى العام الماضي وليخبر كل العالم أن الرقم (7) في ريال مدريد لديه مالك جديد".
وكان الرقم 7 في ريال مدريد يمثل نوعًا من اللعنة منذ عام 2018 بعد رحيل كريستيانو رونالدو، بعدما ارتداه ماريانو دياز وإيدين هازارد، والثنائي كانا بمثابة أزمة للنادي الملكي.
وأضافت الصحيفة: "رقم 7 لا يعد مثل أي قميص، خاصة في ريال مدريد، وكان لدى جماهير ريال مدريد الأمل والحلم في أن يعيد فينيسيوس إلى هذا الرقم سحره ورونقه، ويبدو أنه لن يخيب ظنهم، والدليل على ذلك هو ما فعله في مباراة ميلان، حيث دخل النجم البرازيلي في الشوط الثاني وغيّر الأمور، فساهم بشكل واضح في فوز النادي الملكي، وتمكن من تسجيل هدف الفوز الثالث في الدقيقة الـ 81 من عمر اللقاء".
وأردف التقرير: "كان أداء فينيسيوس رائعًا، وقدم كل ما لديه ليساعد فريقه على الفوز. لقد أظهر أنه يستحق ارتداء الرقم 7، وأثبت أنه يمكن أن يكون أحد أفضل اللاعبين في العالم، وتأمل جماهير ريال مدريد أن يواصل فينيسيوس الأداء الرائع في الموسم الجديد، وأن يساعد فريقه على الفوز بالعديد من الألقاب".
وأوضحت الصحيفة: "فينيسيوس لعب في الهجوم مع رودريغو، وجعلا دفاع الخصم مجنونًا، وقام بمجموعة كبيرة من الحركات، والمراوغة، والصراعات التي فاز بها، وكان لديه أيضًا الوقت لوضع اللمسة الأخيرة على ريمونتادا ريال مدريد، عندما بدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل. فعل فينيسيوس ما اعتاد أن يفعله مؤخرًا، وهو الانطلاق في المساحات الخالية وتحديد الأهداف بدقة".
واستطرد: "يتمتع فينيسيوس بقدرة بدنية مذهلة، وهو أحد أسرع اللاعبين في العالم، إذ يمكنه الركض لمسافات طويلة دون أن يهدأ، وهو قادر على تغيير اتجاهاته بسرعة كبيرة. هذه الصفات تجعله لاعبًا خطيرًا جدًا، لأنه يمكنه بسهولة التغلب على المدافعين والوصول إلى منطقة الجزاء".
ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة أمام مانشستر يونايتد في الثالثة والنصف من فجر الخميس.
ويواجه ريال مدريد في جولته الودية كلا من برشلونة ويوفنتوس أيضا قبل انطلاق الموسم الجديد.
ويستهل ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة أتليتك بيلباو يوم 12 أغسطس المقبل.