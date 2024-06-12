نسخة البرتغال 2004 الاستثناء.. تعرّف على المدربين المتوجين بكأس أوروبا
بانطلاق نسخة 2024 يوم الجمعة في ألمانيا، تصل كأس أمم أوروبا إلى المحطة 17، التي شهدت منذ بدايتها تتويج ألمانيا في ثلاث مناسبات، كأكثر المنتخبات تتويجا باللقب، في 1972 و1980 و1996، بينما كتب 16 مدربا أسماءهم بأحرف ذهبية في تاريخ النهائيات.
ولم يسبق لأي مدرب من بين المتوجين بكأس أمم أوروبا أن حقق اللقب في مناسبتين، لكن اثنين منهم جمعا بين كأس العالم وكأس أوروبا، وهما الألماني هيلموت شون (بطولة أوروبا 1972، كأس العالم 1974)، والإسباني فيسنتي دل بوسكي (كأس العالم 2010، يورو 2012).
وقاد الروسي غافريل كاتشالين منتخب الاتحاد السوفييتي (سابقا) إلى التتويج بأول نسخة من النهائيات، التي احتضنتها فرنسا.
وفي نسخة 1988، بألمانيا، وهي آخر نسخة تم تنظيمها بمشاركة 8 منتخبات، قاد الهولندي رينوس ميشيل هولندا لإحراز اللقب الوحيد في تاريخها حتى الآن، بعد الفوز في النهائي على الاتحاد السوفييتي بثنائية رود خوليت وماركو فان باستن.
ولئن لم يحصل أي مدرب على شرف إحراز اللقب مرتين، فإن الألماني هيلموت شون هو المدرب الوحيد الذي وصل إلى النهائي في مناسبتين، عندما فاز بالبطولة عام 1972 وخسر النهائي عام 1976.
ويعد الألماني أوتو ريهاغل مدرب اليونان في بطولة أمم أوروبا 2004 الاستثناء الوحيد في النهائيات، باعتباره المدرب الأجنبي الوحيد الذي قاد منتخبا أوروبيا إلى القمة، إذ توج مع منتخب اليونان بالبطولة بعد الفوز في النهائي على البلد المستضيف (1 ـ 0)، بحضور النجم الواعد آنذاك كريستيانو رونالدو الذي خاض أول بطولة له.
كما كان مواطنه بيرتي فوجتس الوحيد الذي فاز بكأس الأمم الأوروبية كلاعب عندما تم استدعاؤه من قبل شون في نسخة عام 1972، قبل أن يقود ألمانيا مدربا إلى التتويج في عام 1996.
وكان شرف آخر تتويج بلقب يورو من نصيب الإيطالي روبيرتو مانشيني الذي شارك كلاعب في يورو 1996 مع منتخب بلاده، ثم قاده للتتويج في 2021 بعد الفوز على البلد المستضيف إنجلترا بركلات الترجيح.
وفي ما يلي سجل المدربين المتوجين بلقب أمم أوروبا بين 1960 و2020:
1960: جافريل كاتشالين (الاتحاد السوفييتي)
1964: خوسيه فيلالونجا (إسبانيا)
1968: فيروتشيو فالكاريجي (إيطاليا)
1972: هيلموت شون (ألمانيا الغربية)
1976: فاتسلاف جيجيك (تشيكوسلوفاكيا)
1980: يوب ديرفال (ألمانيا الغربية)
1984: ميشيل هيدالجو (فرنسا)
1988: رينوس ميشيلز (هولندا)
1992: ريتشارد مولر نيلسن (الدنمارك)
1996: بيرتي فوجتس (ألمانيا)
2000: روجر لومير (فرنسا)
2004: أوتو ريهاغل (اليونان)
2008: لويس أراغونيس (إسبانيا)
2012: فيسنتي دل بوسكي (إسبانيا)
2016: فرناندو سانتوس (البرتغال)
2020: روبرتو مانشيني (إيطاليا)