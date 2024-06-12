نسخة البرتغال 2004 الاستثناء.. تعرّف على المدربين المتوجين بكأس أوروبا

بانطلاق نسخة 2024 يوم الجمعة في ألمانيا، تصل كأس أمم أوروبا إلى المحطة 17، التي شهدت منذ بدايتها تتويج ألمانيا في ثلاث مناسبات، كأكثر المنتخبات تتويجا باللقب، في 1972 و1980 و1996، بينما كتب 16 مدربا أسماءهم بأحرف ذهبية في تاريخ النهائيات.

ولم يسبق لأي مدرب من بين المتوجين بكأس أمم أوروبا أن حقق اللقب في مناسبتين، لكن اثنين منهم جمعا بين كأس العالم وكأس أوروبا، وهما الألماني هيلموت شون (بطولة أوروبا 1972، كأس العالم 1974)، والإسباني فيسنتي دل بوسكي (كأس العالم 2010، يورو 2012).

وقاد الروسي غافريل كاتشالين منتخب الاتحاد السوفييتي (سابقا) إلى التتويج بأول نسخة من النهائيات، التي احتضنتها فرنسا.