ردود فعل غاضبة للغاية.. هل يُطرد روبن أموريم من مانشستر يونايتد؟

تصاعدت حدة الغضب بين جماهير مانشستر يونايتد عقب الخسارة الصادمة أمام غريمسبي تاون، أحد فرق الدرجة الرابعة الإنجليزية، في الدور الثاني من كأس الرابطة، بعد مباراة ماراثونية انتهت بركلات الترجيح بنتيجة 12-11.

شهدت المواجهة انهيارًا دفاعيًا واضحًا لليونايتد، فقد تقدم غريمسبي بهدفين مبكرين عبر تشارلز فيرنام وتايريل وارن خلال أول نصف ساعة.

ورغم نجاح بريان مبومو في تقليص الفارق بالدقيقة 75، ثم إدراك هاري ماغواير للتعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، فإن الفريق أخفق في الحسم، لتُفرض ركلات الترجيح التي شهدت تألق الحارسين أندريه أونانا وكريستي بيم، قبل أن يضيع مبومو الركلة الحاسمة ويمنح غريمسبي فوزًا تاريخيًا.

هجوم شرس على أموريم

عقب اللقاء، امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بسيل من الانتقادات الحادة لروبن أموريم، فقد كتب أحد المشجعين: "أموريم عار على الشعار ويجب أن يستقيل، وأونانا معه".

وأضاف آخر: "يجب تركه في غريمسبي، لا يمكن أن نُهان بهذا الشكل".

مشجع آخر لم ينتظر صفارة النهاية ليغرد: "أنا انتهيت، أموريم آوت".

فيما كتب آخر: "هذا أمر مخزٍ للغاية، كان يجب أن يُمنح 4 مباريات فقط لإثبات نفسه، لكن لا تدعوه يصل حتى إلى الفندق، اطردوه الآن وأنقذوا الموسم".

وجاء تعليق أكثر قسوة من أحد الجماهير أثناء اللقاء: "إذا لم نفز اليوم فأنا ضد أموريم، إن لم تستطع التفوق تكتيكيًا على غريمسبي فأنت لا تصلح للوظيفة".

أزمة متجددة في الدوري

مانشستر يونايتد سيواجه بيرنلي في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز قبل فترة التوقف الدولي، وهو يمتلك نقطة وحيدة فقط من مباراتين، بعد خسارة أمام آرسنال وتعادل مع فولهام، ما يزيد الضغوط على المدرب البرتغالي.

تحذير كاراغر قبل أشهر

جيمي كاراغر كان قد حذر إدارة مانشستر يونايتد من استمرار أموريم، فقد كتب في عموده بصحيفة "ذا تلغراف" في مايو الماضي: "خلال مراجعة الموسم الكارثي، سيضطر أحدهم في غرفة اجتماعات النادي لطرح السؤال الأصعب: هل تعاقدنا مع المدرب الخطأ في التوقيت الخطأ؟".

كاراغر أشار إلى أن التكتيكات الموعودة وتطوير اللاعبين الشبان غابت تمامًا، مؤكدًا أن نتائج الفريق لم ترقَ إلى مستوى التوقعات.

وأنهى يونايتد الموسم الماضي في المركز الـ15 بالدوري الإنجليزي، رغم وصوله إلى نهائي الدوري الأوروبي الذي خسره أمام توتنهام بهدف، وهو ما جعل بقاء أموريم موضع شك منذ توليه المهمة في العام الماضي.