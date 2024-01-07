جماهير أراندينا تصفق لبيلينغهام بعد موقف رائع مع أحد أطفال حاملي الكرات (فيديو)
انتزع الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، إعجاب مشجعي أراندينا خلال مواجهة الفريقين، مساء السبت، في بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد موقفه الرائع مع أحد أطفال حاملي الكرات، والذي كان يشعر بالبرد الشديد.
وتأهل ريال مدريد إلى دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا بفوزه 3-1 على أراندينا.
ولم يشارك بيلينغهام، وفضل كارلو أنشيلوتي، مدرب الريال، الإبقاء عليه على دكة البدلاء، وبدا عليه وزملاءه شعورهم بالبرد الشديد وقاموا بوضع أغطية عليهم أثناء جلوسهم على الدكة.
ولاحظ بيلينغهام شعور أحد الأطفال المتواجدين حول الملعب والذي يقوم بجلب الكرات للاعبين، بالبرد، ليقوم على الفور بإعطائه الغطاء الخاص به، لتقوم جماهير أراندينا بالتصفيق للنجم الإنجليزي على موقفه الرائع.
من جانبه، قال الطفل في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة عن موقف بيلينغهام: " جود هو اللاعب المفضل بالنسبة لي، حقيقة لم أفهم ما قاله لي، لكنها كانت لفتة لطيفة جداً، إنه أفضل يوم على الإطلاق".
وتتواصل منافسات كأس ملك إسبانيا بإقامة 10 مباريات، اليوم الأحد، من بينها مباراة برشلونة مع فريق بارباسترو المنتمي للدرجة الرابعة، وستقام منافسات دور الـ 16 يوم 17 يناير الجاري.