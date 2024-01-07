جماهير أراندينا تصفق لبيلينغهام بعد موقف رائع مع أحد أطفال حاملي الكرات (فيديو)

انتزع الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، إعجاب مشجعي أراندينا خلال مواجهة الفريقين، مساء السبت، في بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد موقفه الرائع مع أحد أطفال حاملي الكرات، والذي كان يشعر بالبرد الشديد.

وتأهل ريال مدريد إلى دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا بفوزه 3-1 على أراندينا.

ولم يشارك بيلينغهام، وفضل كارلو أنشيلوتي، مدرب الريال، الإبقاء عليه على دكة البدلاء، وبدا عليه وزملاءه شعورهم بالبرد الشديد وقاموا بوضع أغطية عليهم أثناء جلوسهم على الدكة.