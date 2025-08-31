فابرزيو رومانو يعلن انتقال إيزاك إلى ليفربول بمبلغ قياسي

حسم نادي ليفربول صفقة التعاقد مع اللاعب السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل برقم قياسي.
وطلب إيزاك الرحيل عن صفوف نيوكاسل يونايتد، وأبدى رغبته في الانضمام إلى ليفربول ولكن إدارة ناديه عرقلت الصفقة لفترة طويلة.
وأعلن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو انتقال اللاعب السويدي إلى ليفربول قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.
وأشار إلى أن نيوكاسل توصل لاتفاق مع ليفربول على بيع إيزاك مقابل 130مليون جنيه إسترليني بعد تحمل قيمة عوائد حقوق الرعاية للأندية التي لعب لها النجم السويدي من قبل.
ومن المنتظر أن يخضع إيزاك إلى الفحوصات الطبية قبل إتمام إجراءات انتقاله رسمياً إلى ليفربول.
وكان إيزاك صاحب الـ 25 عاماً قد انضم إلى نيوكاسل يونايتد قادماً من ريال سوسييداد الإسباني في صيف 2022 في صفقة بلغت قيمتها 70 مليون يورو.
ولعب المهاجم السويدي 109 مباراة مع نيوكاسل يونايتد، وسجل 62 هدفً وقدم 11 تمريرة حاسمة.