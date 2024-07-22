انفعل الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، بعصبية شديدة على لاعبه المغربي محمد الشيبي بعد هدف تقدم الأهلي في لقاء الفريقين.

تقدم الدولي الفلسطيني وسام أبو علي لصالح الأهلي في الدقيقة 28 من عمر المباراة.

وأظهرت الكاميرات مدرب بيراميدز غاضبًا بشدة بعد الهدف، ويشير إلى لاعبه محمد الشيبي.

وجاء انفعال مدرب بيراميدز على لاعبه؛ بسبب استعراضه ومحاولته تمرير الكرة بكعب القدم ليحصل عليها إمام عاشور لاعب الأهلي الذي انطلق ومرر في النهاية إلى وسام أبو علي، ليودعها الأخير الشباك.

ورفع وسام أبو علي رصيده إلى 11 هدفًا في منافسات الدوري المصري للموسم الحالي 2023 – 2024.

وانضم اللاعب الفلسطيني إلى الأهلي المصري في يناير الماضي قادمًا من سيريوس السويدي.

ويتساوى أبو علي مع 3 لاعبين بالرصيد نفسه، وهم الأنجولي مابولولو نجم الاتحاد السكندري، والتوغولي ياو أنور نجم البنك الأهلي، والنيجيري صديق إيغولا نجم سيراميكا كليوباترا.

ويتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري اللاعب الكونغولي فيستون ماييلي نجم بيراميدز، برصيد 14 هدفًا، وخلفه حسام أشرف لاعب بلدية المحلة برصيد 12 هدفًا.

وشهد الشوط الأول جدلًا تحكيميًا واسعًا بعد سقوط وليد الكرتي لاعب بيراميدز في منطقة جزاء الأهلي، عقب التحام مع كريم فؤاد لاعب الفريق الأحمر.

ورفض الحكم الألماني فيلكس تسفاير احتساب اللعبة ضربة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو.