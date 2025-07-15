بالونة حمراء.. الزمالك يصدم الأهلي في تقديم نجمه الجديد (فيديو)

أعلن نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع اللاعب أحمد شريف مهاجم فاركو رسمياً لمدة 5 مواسم قادمة.

وأصبح أحمد شريف رابع صفقات الفريق الأبيض بعد التعاقد مع عمرو ناصر مهاجم فاركو بجانب الأنغولي شيكو بانزا جناح إستريلا أمادورا البرتغالي والمهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري السابق.

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وقدم نادي الزمالك اللاعب بطريقة مثيرة للجدل بعد أن ظهر أحمد شريف في مقطع الفيديو الخاص بإعلان الصفقة وهو يبحث عن كرة لاستعراض مهاراته بينما ألقى بالونة حمراء بعيداً في مشهد أثار جدلاً وردود فعل واسعة من جانب جماهير الأهلي المنافس التقليدي الذي يرتدي القميص الأحمر.

فـي الكـورفـا سـود... جمهــور أسود 🗣 الزملكاوي أحمد شريف هُنا 🤩🏹 #Zamalek | #MostTitledIn20C | #الزمالك_أولًا | #أكبر_قلعة_رياضية Posted by Zamalek SC on Tuesday, July 15, 2025

وكان إمام عاشور نجم الأهلي قد أثار جدلاً واسعاً بعد أن احتفل بتسجيل هدف في مرمى سموحة بالدوري المصري خلال الموسم الماضي بنفخ بالونة بيضاء وهو ما فجر ردود فعل كبيرة.

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ولعب أحمد شريف صاحب الـ 22 عاماً مع نادي وادي دجلة قبل رحيله إلى فاركو في صيف 2021.

وانضم شريف إلى منتخب مصر تحت 20 عاماً الذي خاض بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب مواليد 2003 التي أقيمت في مصر.

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وخاض اللاعب 122 مباراة في الدوري المصري، وسجل 15 هدفاً وقدم 5 تمريرات حاسمة.