سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان: سنواجه مانشستر سيتي بالقلب والعقل والأرجل

وسيتي هو المرشح الأوفر حظا للفوز بالمباراة، حيث يطارد الثلاثية بعد أن فاز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الخامسة في ستة أعوام، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ومع ذلك، فإن فريق إنزاغي في حالة جيدة، حيث فاز في 11 من آخر 12 مباراة في جميع المسابقات. ووصف المدرب الإيطالي سيتي بأنه أقوى فريق في العالم لكنه قال إن لاعبيه مستعدون لتفجير مفاجأة.

وقال إنزاغي في مؤتمر صحفي: "نعلم أن لدينا فرصة كبيرة لكتابة صفحة في تاريخ كرة القدم".

وأضاف: "كما نعلم أن الأمر سيكون صعبا للغاية لكننا سنحاول. معا.. هي الكلمة التي جمعتنا هنا وسنحاول معا الفوز يوم السبت".

وتابع: "نعرف طبيعة المباراة التي سنلعبها غدا. سيتي هو أقوى فريق في العالم، أثبت ذلك في المباريات التي خاضها.. سنواجه مانشستر سيتي بالقلب والعقل والأرجل".