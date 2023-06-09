سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان: سنواجه مانشستر سيتي بالقلب والعقل والأرجل
قال سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان إنه مستعد لإحداث صدمة في عالم كرة القدم بالفوز على مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غدا السبت، مشيرًا إلى أنه سيلعب أمام الفريق الإنجليزي بالقلب والعقل والأرجل.
وسيتي هو المرشح الأوفر حظا للفوز بالمباراة، حيث يطارد الثلاثية بعد أن فاز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الخامسة في ستة أعوام، وكأس الاتحاد الإنجليزي.
ومع ذلك، فإن فريق إنزاغي في حالة جيدة، حيث فاز في 11 من آخر 12 مباراة في جميع المسابقات. ووصف المدرب الإيطالي سيتي بأنه أقوى فريق في العالم لكنه قال إن لاعبيه مستعدون لتفجير مفاجأة.
وقال إنزاغي في مؤتمر صحفي: "نعلم أن لدينا فرصة كبيرة لكتابة صفحة في تاريخ كرة القدم".
وأضاف: "كما نعلم أن الأمر سيكون صعبا للغاية لكننا سنحاول. معا.. هي الكلمة التي جمعتنا هنا وسنحاول معا الفوز يوم السبت".
وتابع: "نعرف طبيعة المباراة التي سنلعبها غدا. سيتي هو أقوى فريق في العالم، أثبت ذلك في المباريات التي خاضها.. سنواجه مانشستر سيتي بالقلب والعقل والأرجل".
وتحدث إنزاغي عن فريقه قائلا: "نحن فخورون بأننا وصلنا إلى هذا الحد، وسنبذل قصارى جهدنا لخوض مباراة بتركيز لا يصدق. سيتعين علينا الحد من أخطائنا واغتنام الفرص التي ستسنح لنا".
وحصل إنتر، الذي فاز بكأس أوروبا ثلاث مرات من قبل، بالفعل على كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالية هذا الموسم، وسيستخدم تجربته في تحقيق انتصار يبدو صعبا أمام سيتي.
وقال إنزاغي: "غدا سنلعب مباراتنا رقم 57 هذا الموسم، لقد كانت رحلة طويلة للغاية مررنا فيها ببعض اللحظات الصعبة. وصلنا إلى تلك اللحظة التي نمونا فيها أكثر".
وأضاف: "لقد تعلمنا من الهزائم المستحقة وغير المستحقة وبذلنا جهدا لا يعرف الكلل للوصول إلى إسطنبول.. في الأسابيع القليلة الماضية، كان لدينا القليل من الوقت للتفكير في نهائي دوري أبطال أوروبا، كان لدينا نهائي كأس إيطاليا الذي اهتممنا به كثيرا.. الآن فقط نفهم ما حققناه، لذا سنقاتل غدًا على أرض الملعب لتحقيق الفوز".
وشدد مدرب إنتر ميلان على أنه بالرغم من أن معركة خط الوسط ستكون محورية غدا السبت، إلا أن عقلية لاعبيه ستكون أكثر تأثيرا على مجريات اللقاء، قائلا: "خط الوسط سيكون مهما للغاية. لكنني أعتقد أن الساقين والرأس والقلب (لكل لاعب) ستكون أكثر أهمية".
واختتم: "ستستخدم الأرجل للركض، ويجب أن تكون الرأس صافية، والقلب للعثور على الطاقة التي ستعتقد أنك لا تملكها في بعض اللحظات".