logo
رياضة

في تدريبات إسبانيا.. مدافع ريال مدريد يلقن لامين يامال درسا (فيديو)

في تدريبات إسبانيا.. مدافع ريال مدريد يلقن لامين يامال درسا (فيديو)
لامين يامال في تدريب منتخب إسبانياالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
03 سبتمبر 2025، 11:54 م

شهدت تدريبات منتخب  إسبانيا لقطة لافتة بين لامين يامال جناح برشلونة، ودين هويسين مدافع ريال مدريد، بعدما حاول الأول المرور بحركة مهارية لم تنجح أمام صلابة زميله في الدفاع.

أخبار ذات علاقة

لامين يامال وصديقته السابقة أليكس باديلا بقميص منتخب إسبانيا

"إثبات الخلو من الجرائم الجنسية".. لماذا عطل منتخب إسبانيا قانون حماية القصر؟

 

المنتخب الإسباني بطل أوروبا 2024 أنهى استعداداته لمواجهة بلغاريا اليوم الخميس، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، قبل أن يتوجه لاحقًا إلى تركيا لخوض مواجهة أخرى في السابع من سبتمبر.

صحيفة "ماركا" الإسبانية سلطت الضوء على اللقطة ونشرت الفيديو، وكتبت: "حتى لامين لم يتمكن من تجاوز هويسين.. المحاولة بالمهارة لم تنجح أمام نجم ريال مدريد".

أخبار ذات علاقة

خافيير كليمنتي

أسطورة إسبانيا لـ"إرم نيوز": لا مقارنة بين يامال ورونالدو.. وقناة الريال "خطر"

 

لامين يامال الذي اشتهر بمهاراته الفنية مع برشلونة والمنتخب الإسباني، وجد صعوبة هذه المرة في استعراضها خلال التدريبات، بعدما فرض هويسين رقابة قوية منعت جناح برشلونة من المرور.

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC