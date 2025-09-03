في تدريبات إسبانيا.. مدافع ريال مدريد يلقن لامين يامال درسا (فيديو)

شهدت تدريبات منتخب إسبانيا لقطة لافتة بين لامين يامال جناح برشلونة، ودين هويسين مدافع ريال مدريد، بعدما حاول الأول المرور بحركة مهارية لم تنجح أمام صلابة زميله في الدفاع.

المنتخب الإسباني بطل أوروبا 2024 أنهى استعداداته لمواجهة بلغاريا اليوم الخميس، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، قبل أن يتوجه لاحقًا إلى تركيا لخوض مواجهة أخرى في السابع من سبتمبر.

صحيفة "ماركا" الإسبانية سلطت الضوء على اللقطة ونشرت الفيديو، وكتبت: "حتى لامين لم يتمكن من تجاوز هويسين.. المحاولة بالمهارة لم تنجح أمام نجم ريال مدريد".

لامين يامال الذي اشتهر بمهاراته الفنية مع برشلونة والمنتخب الإسباني، وجد صعوبة هذه المرة في استعراضها خلال التدريبات، بعدما فرض هويسين رقابة قوية منعت جناح برشلونة من المرور.