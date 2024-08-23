يعيش نادي النصر السعودي موسمًا مليئًا بالتحديات وسط أحلام كبيرة من مشجعي الفريق بإمكانية استعادة الألقاب المحلية الغائبة منذ العام 2019 حين توج النصر بلقبي الدوري والسوبر.

ولكن موسم الأحلام يبدو مهددًا بالتحول إلى كابوس لنادي النصر وجماهيره خاصة مع البداية الباهتة من جانب رفاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بخسارة لقب السوبر السعودي على يد الهلال بهزيمة مريرة بنتيجة 1-4.

وما زاد الطين بلة هو تعادل النصر مع ضيفه الرائد بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى من عمر الدوري السعودي وسط حالة من الغضب الجماهيرية العارمة التي تسيطر على مشجعي الفريق.

وتسرد "إرم نيوز" أسباب البداية الباهتة للنصر السعودي في الموسم الحالي:

صفقات غائبة

غابت صفقات نادي النصر لتدعيم صفوف الفريق قبل غلق باب الانتقالات الجارية رغم الأحلام الكبيرة بضم لاعبين عالميين؛ لإعادة النصر إلى طريق التتويج بالألقاب المحلية.

وارتبط اسم نادي النصر بالتعاقد مع بعض النجوم العالميين على رأسهم ثنائي ليفربول الإنجليزي أليسون باكير حارس المرمى وفيرجيل فان دايك بجانب كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتعاقد النصر مع الحارس البرازيلي بينتو بجانب سالم النجدي لاعب الفتح السعودي وسط خيبة أمل جماهيرية كبيرة خاصة أن النصر ما زال بحاجة لضم لاعبين جدد.

تحضيرات هزيلة

خاض النصر معسكراً تدريبياً في البرتغال وإسبانيا، وأظهر مستويات هزيلة في المباريات الودية.

وتلقى النصر الخسارة أمام بورتو البرتغالي برباعية دون رد في تحضيراته للموسم بجانب الخسارة في عدة مباريات ودية وهو الأمر الذي أنذر جماهير النصر بهذه البداية الباهتة.

وجاء تأخر التحاق الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني إيمريك لابورت بتدريبات النصر بسبب خوض كأس أوروبا "يورو 2024" ليؤثر على قوة الفريق وفاعليته الهجومية.

دفاع هزيل

عانى النصر بشكل واضح من أخطاء دفاعية ساذجة في مستهل رحلته بالموسم الحالي وهو ما ظهر بوضوح في مباراة الهلال التي استقبل خلالها النصر 4 أهداف خلال 20 دقيقة فقط.

ودفع النصر ثمن عدم التعاقد مع لاعب ارتكاز دفاعي يملك قوة بدنية بجانب عدم ضم مدافع جديد في الانتقالات الجارية.