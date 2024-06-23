ليست المرة الأولى.. إيثار رونالدو مع فيرنانديز كرره سابقًا مع هذا اللاعب (فيديو)
لفت كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال، الأنظار إليه خلال مباراة الفريق في مواجهة تركيا، مساء السبت، ليس بسبب الأداء الذي قدمه أو الأرقام القياسية التي حققها، ولكن بسبب لقطة الإيثار وإنكار الذات في تمريرة الهدف الثالث الذي سجله برونو فيرنانديز.
ونجح المنتخب البرتغالي، في الفوز على تركيا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات اليورو، على ملعب سيغنال إيدونا بارك.
رونالدو أسهم في انتصار البرتغال بعدما صنع الهدف الثالث لبرونو، إذ انفرد "الدون" بالمرمى ولكنه فضّل تمرير الكرة إلى برونو ليضعها الأخير بكل سهولة في الشباك.
وبهذه التمريرة، أصبح "صاروخ ماديرا" أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ اليورو بواقع 8 تمريرات بالتساوي مع أسطورة التشيك، كارل بوبورسكي.
ولكن لم تكن هذه المرة الأولى التي يفضل فيها الأسطورة البرتغالي، رونالدو، الفريق على أن يسجل الهدف بنفسه، فقد فعل اللعبة نفسها من قبل في "يورو 2008" مع زميله كواريزما، خلال مواجهة التشيك، في المباراة التي حقق فيها الفريق البرتغالي الفوز (3-1).
وقال روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، في تصريحات عقب اللقاء: "لقد رأينا شيئًا غير عادي، مهاجم عظيم ينفرد أمام حارس المرمى، ثم يعطي الكرة لبرونو فرنانديز، إنه مثال يجب أن يظهر في كل أكاديمية في البرتغال وفي عالم كرة القدم، لقد أظهر أن الفريق هو أهم شيء".
يذكر أن المنتخب البرتغالي، يتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط، وبفارق ثلاث نقاط عن المنتخب التركي صاحب المركز الثاني، وفي الجولة الأخيرة ستلعب البرتغال أمام جورجيا، مساء الأربعاء المقبل.