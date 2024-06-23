ليست المرة الأولى.. إيثار رونالدو مع فيرنانديز كرره سابقًا مع هذا اللاعب (فيديو)

لفت كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال، الأنظار إليه خلال مباراة الفريق في مواجهة تركيا، مساء السبت، ليس بسبب الأداء الذي قدمه أو الأرقام القياسية التي حققها، ولكن بسبب لقطة الإيثار وإنكار الذات في تمريرة الهدف الثالث الذي سجله برونو فيرنانديز.

ونجح المنتخب البرتغالي، في الفوز على تركيا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات اليورو، على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

رونالدو أسهم في انتصار البرتغال بعدما صنع الهدف الثالث لبرونو، إذ انفرد "الدون" بالمرمى ولكنه فضّل تمرير الكرة إلى برونو ليضعها الأخير بكل سهولة في الشباك.

وبهذه التمريرة، أصبح "صاروخ ماديرا" أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ اليورو بواقع 8 تمريرات بالتساوي مع أسطورة التشيك، كارل بوبورسكي.