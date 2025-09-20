استبعد الجميع ورشحه 6 مرات.. تييري هنري يختار مرشحه للكرة الذهبية

اتخذ تييري هنري، أسطورة آرسنال ومنتخب فرنسا السابق، موقفا غريبا خلال اختياراته لأفضل 6 مرشحين للوجود في القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

ويُقام حفل الكرة الذهبية لهذا العام، يوم الاثنين المقبل، حيث يتنافس عدد من أبرز نجوم كرة القدم على الفوز بالجائزة الفردية الأهم في العالم.

ويوجد في صدارة الترشيحات عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، ولامين يامال، نجم برشلونة، وكيليان مبابي، نجم ريال مدريد، ومحمد صلاح، نجم ليفربول.

وقد قاد ديمبيلي فريق باريس سان جيرمان لتحقيق أربعة ألقاب كبرى الموسم الماضي، من بينها دوري أبطال أوروبا، فيما تألق يامال مع برشلونة وأسهم في تتويج منتخب إسبانيا ببطولة يورو 2024 الصيف الماضي.

أما مبابي وصلاح فقد قدما بدورهما عروضاً مذهلة مع ريال مدريد وليفربول على التوالي.

وعقب جولة مباريات دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، التي شهدت انتصارات لكل من برشلونة ومانشستر سيتي، ناقش جيمي كاراغر وهنري سباق الكرة الذهبية عبر شبكة "سي بي إس سبورتس".

وخلال النقاش، أثارت كيت سكوت، التي ستتولى تقديم حفل الكرة الذهبية، مسألة المنافسة على الجائزة وضغطت على كاراغر وهنري لاختيار مرشحيهما للفوز.

واختار كاراغر كلاً من ديمبيلي، مبابي، صلاح، يامال، رافينيا، أشرف حكيمي، ضمن قائمة المرشحين، واصفاً إياهم بـ"أفضل ستة لاعبين".

لكن أسطورة ليفربول دعم ديمبيلي للفوز بالجائزة بعد موسمه المميز مع باريس سان جيرمان.

أما تييري هنري، فقد سمّى مرشحاً واحداً فقط، مؤكداً بوضوح رأيه في هوية الأحق بالجائزة، فقد رشّح مواطنه ديمبيلي، قائلاً: "لا أحتاج حتى أن أشرح"، وكرر اسم ديمبلي 6 مرات.

وقدّم عثمان ديمبيلي موسماً استثنائياً العام الماضي، فقد سجل 35 هدفاً مذهلاً في مختلف البطولات.

من جانبه، رفض لويس كامبوس، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، الترشيحات التي تضع لامين يامال في صدارة سباق الكرة الذهبية، مدافعاً عن أحقية ديمبيلي.

وقال كامبوس: "ننظر إلى لامين يامال باعتباره لاعباً كبيراً للمستقبل. لكننا نتحدث عن موسم محدد للغاية. الأرقام كانت دائماً حاسمة في جميع السنوات السابقة، وماذا حقق لامين يامال؟ الدوري الإسباني".

وأضاف: "باريس سان جيرمان لديه 9 مرشحين للكرة الذهبية. نحن سعداء جداً وفخورون بذلك. هناك لاعبون آخرون يستحقون الوجود أيضاً مثل برادلي باركولا وويليام باتشو، وعثمان ديمبيلي سجل 35 هدفاً وقدم 16 تمريرة حاسمة، واختير أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا، وأفضل لاعب في الدوري. أنهى الموسم هدافاً لدوريه. لقد فاز بكل شيء".