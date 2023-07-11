ميدو: إمام عاشور وقع عقود انضمامه للأهلي (فيديو)

وقال ميدو في فيديو "بث مباشر" نشره عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستغرام"، إن إمام عاشور وقع على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي منذ 4 أيام.

وأضاف ميدو: "تواصلت مع النادي الدنماركي وتأكدت منهم بأن اللاعب وقع للنادي الأهلي".

وقال ميدو إن إمام عاشور أجرى اتصالات مع مسؤولين في الزمالك وبيراميدز وطالبهم بالتفاوض مع ميتلاند، ولا أعرف سبب ذلك بعد توقيعه الرسمي للأهلي.

وواصل: "يبدو أن إمام عاشور يعاني من أزمة نفسية ويرغب في الشعور بأن الجميع يريده".

وحول عدم دخول الزمالك في الصفقة قال: "الزمالك ليس لديه الإمكانيات لإعادة إمام عاشور لأنها ستلتهم كل ميزانية النادي، ولا جدوى أصلًا من التفاوض كونه قام بالتوقيع للأهلي منذ 4 أيام والصفقة تمت بالفعل".

واختتم: "لو تعاقدنا مع إمام عاشور بالأرقام المطلوبة، سنكون استنفذنا المبلغ المالي المحدد للصفقات، ولن نستطيع تلبية رغبات المدير الفني في المراكز الأخرى".