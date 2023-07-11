ميدو: إمام عاشور وقع عقود انضمامه للأهلي (فيديو)
كشف أحمد حسام "ميدو" عضو اللجنة الفنية "المُقالة" بنادي الزمالك، تفاصيل مثيرة عن موقف إمام عاشور وتطورات مفاوضاته مع الأندية المصرية.
وانتقل إمام عاشور من الزمالك إلى ميتلاند الدنماركي في يناير الماضي بصفقة بيع نهائي مقابل 3 ملايين دولار أمريكي.
ويرغب إمام في العودة إلى مصر مجددا من خلال الانتقال إلى نادي الزمالك أو أي ناد مصري آخر.
وقال ميدو في فيديو "بث مباشر" نشره عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستغرام"، إن إمام عاشور وقع على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي منذ 4 أيام.
وأضاف ميدو: "تواصلت مع النادي الدنماركي وتأكدت منهم بأن اللاعب وقع للنادي الأهلي".
وقال ميدو إن إمام عاشور أجرى اتصالات مع مسؤولين في الزمالك وبيراميدز وطالبهم بالتفاوض مع ميتلاند، ولا أعرف سبب ذلك بعد توقيعه الرسمي للأهلي.
وواصل: "يبدو أن إمام عاشور يعاني من أزمة نفسية ويرغب في الشعور بأن الجميع يريده".
وحول عدم دخول الزمالك في الصفقة قال: "الزمالك ليس لديه الإمكانيات لإعادة إمام عاشور لأنها ستلتهم كل ميزانية النادي، ولا جدوى أصلًا من التفاوض كونه قام بالتوقيع للأهلي منذ 4 أيام والصفقة تمت بالفعل".
واختتم: "لو تعاقدنا مع إمام عاشور بالأرقام المطلوبة، سنكون استنفذنا المبلغ المالي المحدد للصفقات، ولن نستطيع تلبية رغبات المدير الفني في المراكز الأخرى".
وانضم عاشور إلى ميتلاند بعقد يمتد حتى صيف 2027 في الساعات الأخيرة من سوق انتقالات يناير، وتألق مع فريقه في المباريات الأولى قبل أن تبعده الإصابة عن الفريق لنهاية الموسم.
وانضم عاشور إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة في صيف 2019.
وحصد عاشور مع الزمالك لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة.
وخاض عاشور 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4.