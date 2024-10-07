غوارديولا يكشف تفاصيل حديثه مع تراوري (فيديو)

كشف بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن كواليس لقطته الشهيرة وحديثه مع الإسباني الدولي السابق أداما تراوري، نجم فولهام، عقب المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت الماضي، والتي انتهت بفوز السيتي (3- 2).

وتم تداول لقطات مثيرة بين غوارديولا وتراوري، لاعب الخصم، وبدا خلالها أن المدرب الإسباني يعطي تعليمات له بشأن كيفية إتقان الهجمات التي أهدرها في المباراة.

وتخرج تراوري في أكاديمية لاماسيا التي تخرج فيها مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق ولعب في فريق ناشئي برشلونة عندما كان غوارديولا مدربًا للفريق الأول.

وربطت تقارير سابقة بين تراوري ومانشستر سيتي عندما كان لاعبًا في وولفرهامبتون لكنه انتقل لفولهام.

وقال غوارديولا في تصريحات إعلامية عن اللقطة ساخرًا: "هل كنت أشكر أداما تراوري لأنه أضاع فرصه؟ نعم، قلت له أحسنت، إنه تهديد لا يصدق، انظر إلى انطلاقته ضد أسرع لاعبينا كايل ووكر، لقد تغلب عليه، إنه لا يمكن إيقافه، في المساحات الكبيرة، من الصعب جدًّا التحكم فيه. إنه شخص رائع".

ووصل رصيد سيتي لـ 17 نقطة في المركز الثاني متفوقًا على آرسنال بفارق الأهداف وخلف ليفربول المتصدر برصيد 18 نقطة.

فيما تعرض فولهام لخسارته الثانية هذا الموسم وظل سادسًا برصيد 11 نقطة.