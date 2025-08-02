نجم الأهلي المصري يخطب زميلته في النادي (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا من احتفال عبد الرحمن حميد، حارس فريق الأهلي المصري لكرة اليد، بخطوبته على زينة العلمي، نجمة الكرة الطائرة، بحضور الأهل والأصدقاء.

ويستعد حميد للسفر مع فريق الأهلي للمشاركة في بطولة البوسنة والهرسك الدولية لكرة اليد، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

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ويُعد عبد الرحمن حميد من أبرز حراس اليد في مصر؛ إذ ساهم في تتويج الأهلي بعدة بطولات محلية وقارية خلال المواسم الماضية.

أما زينة العلمي، فهي واحدة من اللاعبات المميزات في فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، وقد أثبتت نفسها خلال الفترة الماضية كلاعبة واعدة ذات مهارات قوية داخل الملعب، وتُعد من العناصر المهمة التي يعول عليها الجهاز الفني في الموسم المقبل لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وكان النادي الأهلي أعلن مؤخرا عودة الإسباني ديفيد ديفيز لقيادة فريق رجال كرة اليد في الموسم الجديد، بعدما سبق وتولى قيادة الفريق الأحمر في الموسم قبل الماضي.

ورحل ديفيز عن تدريب يد الأهلي قبل بداية الموسم الماضي، وتعاقد النادي مع الدنماركي المخضرم ستيفات مادسن، قبل أن يرحل الأخير عقب نهاية الموسم الماضي، بعد تلقيه عرضا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتوج فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي مؤخرا بلقب السوبر الأفريقي بالفوز على الترجي التونسي في النهائي على صالة الأمير عبد الله الفيصل، ليتأهل إلى بطولة العالم للأندية 2025 بمصر.

كما حصد فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي لقب الكؤوس الأفريقية للمرة الخامسة في تاريخه بالفوز على الزمالك 31-28 في النسخة رقم 41.