تهديد ناري من محمد الشناوي بعد طرده من التشكيل الأساسي للأهلي (فيديو)

وجه محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي المصري، تهديدًا صريحًا لإدارة النادي بعدما فوجئ الجميع بجلوسه احتياطيًّا في مباراة الفريق الأولى بالدوري المحلي، مساء أمس السبت، ضد مودرن سبورت.

واعتبر الجميع استبعاد الشناوي مفاجأة خاصة أن اللاعب جاهز فنيًّا ولا يوجد أي إصابات ولا يوجد أي أزمة بين اللاعب والجهاز الفني.

أخبار ذات علاقة الأهلي المصري والدوري التونسي.. مواعيد مباريات السبت والقنوات الناقلة

وتعادل الأهلي حامل اللقب 2-2 مع مضيفه مودرن سبورت في إطار مباريات الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز.

وتقدم الأهلي بهدف في الدقيقة الـ50 أحرزه أحمد رضا بضربة رأس مستغلًّا ركلة ركنية لعبها أحمد سيد "زيزو" لتسكن الكرة أقصى الزاوية اليمنى لمرمى محمد أبو جبل، حارس مودرن سبورت.

أخبار ذات علاقة "مفاجأة صادمة" في إعارة نجم الأهلي المصري للجيش المغربي

وسجل حسام حسن، مهاجم مودرن سبورت، هدفًا في الدقيقة الـ58 لم يحتسبه طارق مجدي حكم المباراة بداعي التسلل في البداية لكنه عاد واحتسب الهدف بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد.

ونجح علي الفيل في إحراز الهدف الثاني لمودرن سبورت مع الدقيقة الـ74 بضربة رأس.

وتمكن ياسين مرعي من إحراز الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الـ79 بضربة رأس مستغلًّا عرضية أحمد سيد زيزو.

ووفقًا لِما ذكره تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، فإن "محمد الشناوي كان يعلم قبل المباراة بـ24 ساعة بأنه سيكون على مقاعد البدلاء، وهو غاضب جدًّا؛ لأن عدم وجوده من المباراة الأولى يعد مؤشرا واضحًا على أن الموضوع ليس تدويرًا ولكن قناعة من المدرب خوسيه ريبيرو أن مصطفى شوبير هو الأحق بحراسة المرمى".

وأضاف: "الشناوي جلس مع محمد يوسف وقال له إنه حال استمرار الوضع هكذا سأرحل في يناير المقبل، والحارس لم يكن يعلم نية المدرب منذ المعسكر التدريبي، وسنرى هل ريبيرو سيعيد الشناوي لحراسة المرمى أو يستمر شوبير في حراسة الفريق".