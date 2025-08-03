رغم حاجته للمال.. برشلونة يرفض 3 عروض لإنعاش خزائنه الفارغة

كتب –نور الدين ميفراني

يعاني برشلونة من أزمة مالية كبيرة في المواسم الأخيرة ووجد صعوبة في تسجيل صفقاته الجديدة الموسم الماضي، وهذا الموسم يعاني أيضا لتسجيل الوافدين الجديدين الحارس خوان غارسيا والمهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد.

ويحتاج برشلونة لضبط أموره المالية للعودة لقاعدة "1-1" سريعا وبعدها يصحح أوضاعه ليصبح بإمكانه التوقيع دون قيود، ولذلك فهو في أمسّ الحاجة للأموال والطريقة الأسرع هي بيع بعض اللاعبين.

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ويملك النادي الكتالوني عدة عروض لبيع بعض اللاعبين، لكن الإدارة ترفض بيع لاعبيها بخسارة وتفضل التخلص من بعض الشباب كالظهير الأيمن هيكتور فورت، البالغ 19 عامًا.

وفي المقابل رفضت إدارة برشلونة عروض مهمة لبيع 3 لاعبين، وهم:

الإسباني فيرمين لوبيز

تلقى برشلونة عرضًا من مانشستر يونايتد لضم الدولي الإسباني الشاب فيرمين لوبيز البالغ 22 عامًا، وحسب تقارير إعلامية، فمبلغ العرض وصل إلى 70 مليون يورو.

لكن المدرب الألماني هانزي فليك رد بقوة، وأكد أن اللاعب ليس للبيع لكونه يؤمن بشدة بإمكانياته وتعدد مراكزه.

وأوضحت التقارير أنه في أحد الأيام قرأ فليك خبرًا على أحد المواقع الإلكترونية يتحدث عن احتمالية رحيل فيرمين، لكنه اجتمع باللاعب وطلب منه عدم المغادرة، وطمأنه فيرمين وأخبره بأنه لا يريد الرحيل لأن هدفه هو النجاح مع برشلونة.

يُذكر أن فيرمين لوبيز لعب 88 مباراة مع برشلونة، سجل خلالها 19 هدفًا وقدّم 11 تمريرة حاسمة، لكنه لا يعد أحد العناصر الأساسية في خط الوسط بتشكيلة فليك.

الإسباني مارك كاسادو

مارك كاسادو لاعب الوسط الدفاعي البالغ 21 عامًا يحظى باهتمام عدة أندية، من بينها تشيلسي وأتلتيكو مدريد، وإدارة برشلونة كانت منفتحة على مناقشة عروض لبيعه، لكنها تراجعت تحت ضغط المدرب هانزي فليك.

ورغم قرار المدرب الألماني الاعتماد على الهولندي فرينكي دي يونغ كأساسي في مركز لاعب الوسط الدفاعي، لكنه يصر على بقاء اللاعب الإسباني والذي بدوره لا يرغب في الرحيل.

وشارك اللاعب مع برشلونة الموسم الماضي في 36 مباراة، تمكن من تسجيل هدف وصناعة 6 أخرى.

وحقق اللاعب مع البارسا بطولة الدوري الإسباني والسوبر وكأس ملك إسبانيا.

رونالد أراوخو

كان برشلونة منفتحًا على بيع مدافعه وأحد قادته الأوروغوياني رونالد أراوخو، البالغ 26 عامًا، ووضع شرطا جزائيا يبلغ 60 مليون يورو حتى 15 يوليو، للأندية الراغبة في كسره وتلقى اهتماما من أندية سعودية وأوروبية، لكن بمبلغ أقل لم يتجاوز 40 مليون يورو.

لكن إدارة برشلونة رفضت التفاوض على الشرط الجزائي وقررت عدم بيع اللاعب، إلا حال طلب بنفسه الرحيل وهو ما يرفضه بدوره ويملك عقدا حتى 2031.