عائلة ديلي آلي تكذب تصريحاته الصادمة الأخيرة
حرصت عائلة ديلي آلي، نجم منتخب إنجلترا، على الخروج من أجل نفي الاتهامات والتصريحات التي أدلى بها مؤخرًا، خلال ظهوره في مقابلة تلفزيونية مع غاري نيفيل في برنامجه.
وكان ديلي آلي، لاعب وسط إيفرتون، صدم الوسط الرياضي مؤخرًا بتصريحاته، التي قال فيها إنه تعرَّض للاستغلال الجنسي في طفولته ودخل عالم المخدرات قبل أن تتبناه أسرة جديدة ساعدته في قلب الأمور لصالحه، كما إنه أمضى 6 أسابيع مؤخرًا في مركز إعادة تأهيل نتيجة إدمان الحبوب المنومة.
ولكن أحد أفراد عائلة ديلي آلي، قال في تصريحات لصحيفة "OJBSPORT"، اليوم الأحد: "لم يتم تبني ديلي من قبل أي شخص، بل في سن السابعة من عمره التحق بواحدة من أفضل المدارس في لاغوس بنيجيريا، كما لم يتم إرساله إلى أفريقيا للتأديب كما قال، هذا كذب فاضح، كان لديه سائق يصطحبه يوميًّا من المدرسة".
وأضاف: "لدينا جميع الوثائق والصور الخاصة بديلي مع والده منذ ولادته عندما كان طفلًا. لقد تم غسل دماغه، اعتاد كيني، والد ديلي آلي، أن يأخذ ديلي في كل مكان في نيجيريا لقد عملنا بجد لنكون ما نحن عليه اليوم لم يأخذه أحد إلى نيجيريا كعقاب".
من جانبها، قالت والدته في تصريحات للصحيفة: "عندما كان ديلي عمره 13 عامًا تقريبًا، بدأ التدريب في (MK Dons) خمسة أيام في الأسبوع، لذلك ومن أجل الراحة، بدأ في الإقامة في منزل أفضل صديق له خلال الأسبوع ثم العودة إلى المنزل في عطلات نهاية الأسبوع".
وأضافت: "كان من الصعب السماح له بالعيش بعيدًا عن منزلي، لكن لم تكن لدينا سيارة وكان من الصعب عليّ اصطحابه إلى التدريب يوميًّا".
كما نفت والدته تعاطيها الكحول كما صرح ديلي آلي، قائلة: "قالوا إنني أعاني من إدمان الكحول وتركته لأنني لا أستطيع الاعتناء به، لكن هذا كذب، كنت أرغب في منحه الفرصة لتحقيق حلمه، لكنه كان لا يزال ابني وكنت متواجدة من أجله كلما احتاجني".
ورحل آلي عن توتنهام في موسم 2022 وانضم إلى إيفرتون، لكنه قضى الموسم الماضي معارًا إلى بشكتاش التركي، ثم عاد إلى إيفرتون.