عائلة ديلي آلي تكذب تصريحاته الصادمة الأخيرة

حرصت عائلة ديلي آلي، نجم منتخب إنجلترا، على الخروج من أجل نفي الاتهامات والتصريحات التي أدلى بها مؤخرًا، خلال ظهوره في مقابلة تلفزيونية مع غاري نيفيل في برنامجه.

وكان ديلي آلي، لاعب وسط إيفرتون، صدم الوسط الرياضي مؤخرًا بتصريحاته، التي قال فيها إنه تعرَّض للاستغلال الجنسي في طفولته ودخل عالم المخدرات قبل أن تتبناه أسرة جديدة ساعدته في قلب الأمور لصالحه، كما إنه أمضى 6 أسابيع مؤخرًا في مركز إعادة تأهيل نتيجة إدمان الحبوب المنومة.

ولكن أحد أفراد عائلة ديلي آلي، قال في تصريحات لصحيفة "OJBSPORT"، اليوم الأحد: "لم يتم تبني ديلي من قبل أي شخص، بل في سن السابعة من عمره التحق بواحدة من أفضل المدارس في لاغوس بنيجيريا، كما لم يتم إرساله إلى أفريقيا للتأديب كما قال، هذا كذب فاضح، كان لديه سائق يصطحبه يوميًّا من المدرسة".