يغيب 3 أشهر.. تشخيص إصابة رضا سليم لاعب الأهلي
تأكدت إصابة المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بكسر في الترقوة خلال مباراة الفريق مع صنداونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.
وفقد الأهلي فرصة التتويج بالنسخة الأولى من الدوري الأفريقي أثر خروجه أمام بطل جنوب أفريقيا إذ خسر ذهابًا بهدف قبل أن يتعادل على ملعبه دون أهداف.
وأكدت الأشعة التي خضع لها اللاعب إصابته بكسر في الترقوة إذ ستحتاج كتف اللاعب إلى شرائح ومسامير.
ويعاني اللاعب من تفتت وكسر في 3 أجزاء من الترقوة سيخضع على إثرها لعملية جراحية، ثم فترة تأهيل ما يعني عودته للملاعب بعد 3 أشهر.
وأصيب سليم في كرة داخل منطقة جزاء صنداونز بعد نزوله بدقائق قليلة في الشوط الثاني من عمر المباراة.
وسيواجه صنداونز فريق الوداد المغربي في المباراة النهائية من الدوري الأفريقي بعدما تغلب على الترجي التونسي بركلات الترجيح في الملعب الأوليمبي برادس.
وانضم رضا سليم إلى الأهلي المصري الصيف الماضي قادمًا من الجيش الملكي المغربي في صفقة تقدر بـ2 مليون و100 ألف دولار بعدما قدم مستويات كبيرة مع ناديه.