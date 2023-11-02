يغيب 3 أشهر.. تشخيص إصابة رضا سليم لاعب الأهلي

وأكدت الأشعة التي خضع لها اللاعب إصابته بكسر في الترقوة إذ ستحتاج كتف اللاعب إلى شرائح ومسامير.

ويعاني اللاعب من تفتت وكسر في 3 أجزاء من الترقوة سيخضع على إثرها لعملية جراحية، ثم فترة تأهيل ما يعني عودته للملاعب بعد 3 أشهر.

وأصيب سليم في كرة داخل منطقة جزاء صنداونز بعد نزوله بدقائق قليلة في الشوط الثاني من عمر المباراة.