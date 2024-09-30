"عانيت من التنمّر وعشت الاكتئاب لسنوات".. اعترافات مدوية لبطل العالم للفورمولا 1

كشف لويس هاميلتون بطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات سبع مرات، أنه عانى كثيرا من الإصابة بالاكتئاب لسنوات منذ سن مبكرة أثناء تعامله مع ضغوط مواصلة مسيرته في سباقات السيارات.

وفي مقابلة مع صحيفة "تايمز" (TIMES) البريطانية، قال السائق البريطاني إنه واجه التنمر في المدرسة.

وأضاف هاميلتون (39 عاما)، إنه عانى أيضا من الاكتئاب عندما أصبح شابا ووجد صعوبة في التحدث بحرية عن رحلته ومسيرته الرياضية في السباقات الميكانيكية.

وقال هاميلتون: "أعتقد أن السبب في ما حدث لي من اكتئاب كان ضغوط السباقات والصراع في المدرسة والمعاناة من التنمر، لم يكن لدي أحد أتحدث معه.

وأضاف بطل العالم الذي كان يشارك في سباقات السيارات منذ أن كان في السادسة من عمره،"عانيت من مشاكل في الصحة العقلية طوال حياتي، كنت أعاني من الاكتئاب منذ سن مبكرة جدا عندما كنت في الثالثة عشرة من عمري، وعندما بلغت العشرينات من عمري مررت ببعض المراحل الصعبة حقا".

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وشارك هاميلتون لأول مرة في سباقات فورمولا 1 عام 2007 وعمره 21 عاما، ليصبح أول سائق أسود في هذه الفئة. وفاز بالبطولة في العام التالي وعادل الرقم القياسي لمايكل شوماخر بسبع بطولات عام 2020.

وقال السائق البريطاني إنه يشعر اليوم بأنه أصبح أكثر نضجا مقارنة ببداية مسيرته.

وقال: "إنك تتعلم عن الأشياء التي انتقلت لك من والديك، وتلاحظ تلك الأنماط، وكيف تتفاعل مع الأشياء وكيف يمكنك تغييرها. لذلك فإن ما كان من الممكن أن يغضبني في الماضي لا يغضبني اليوم. لقد أصبحت أكثر نضجا".

وكشف هاميلتون أنه حاول تجربة جلسات صامتة لتحسين صحته العقلية ورغم أن التحدث إلى معالج نفسي قبل سنوات لم يساعده، فإنه يرغب في العثور على معالج نفسي في المستقبل.

ويحتل سائق مرسيدس، الذي من المقرر أن ينضم إلى فيراري العام المقبل، المركز السادس في البطولة قبل إقامة السباق القادم في أوستن الشهر المقبل.