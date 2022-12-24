من سيتكفل بتمويل انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي؟

وقالت الصحيفة إن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر توصلت إلى اتفاق مع رونالدو، ووكيل أعماله خورخي مينديز، حول المقابل المادي وكافة بنود الصفقة، ويتبقى فقط إنهاء الإجراءات النهائية، ثم الإعلان الرسمي، ويحتمل أن يتم مطلع الأسبوع القادم.

وأوضحت "عكاظ" أن صفقة النصر الضخمة سيتم تمويلها بواسطة إحدى الشركات الراعية لنادي النصر، بعقد استراتيجي متكامل، يمتد 3 أعوام، حتى عام 2025.