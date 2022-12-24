من سيتكفل بتمويل انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي؟
كشفت صحيفة "عكاظ" عن الجهة التي ستمول انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وتردد أن النصر قدم لرونالدو عرضا لتوقيع عقد مع الفريق لمدة موسمين ونصف الموسم، بلغت قيمته 200 مليون يورو للموسم الواحد، أي 500 مليون يورو خلال فترة عقده، مع النصر السعودي، بما في ذلك الراتب وعقود الإعلانات.
وقالت الصحيفة إن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر توصلت إلى اتفاق مع رونالدو، ووكيل أعماله خورخي مينديز، حول المقابل المادي وكافة بنود الصفقة، ويتبقى فقط إنهاء الإجراءات النهائية، ثم الإعلان الرسمي، ويحتمل أن يتم مطلع الأسبوع القادم.
وأوضحت "عكاظ" أن صفقة النصر الضخمة سيتم تمويلها بواسطة إحدى الشركات الراعية لنادي النصر، بعقد استراتيجي متكامل، يمتد 3 أعوام، حتى عام 2025.
ولا يرتبط رونالدو خلال هذه الفترة بأي عقد مع أي ناد منذ فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي، حيث أصبح حرا، ويمكنه التعاقد مع أي ناد يريد دون الرجوع لأي طرف آخر.
وحصل رونالدو البالغ من العمر 37 عاما على الكرة الذهبية خمس مرات وعاد لمانشستر يونايتد في 2021، قادما من يوفنتوس، وسبق له اللعب لسبورتينغ لشبونة البرتغالي وريال مدريد الذي سجل له 450 هدفا.
ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 22 نقطة برفقة نادي الشباب لكن الأخير لعب 8 مباريات مقابل 9 مباريات لعبها النصر.
ويستعد النصر لمواجهة الهلال بعد غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.