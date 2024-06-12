رد ناري من ميسي على كيليان مبابي
ردّ الأرجنتيني ليونيل ميسي على تصريحات الفرنسي كيليان مبابي، بشأن اختلاف بطولة كأس الأمم الأوروبية عن كأس العالم، وأنها أكثر قوة عن باقي البطولات.
مبابي كان في مؤتمر صحفي للحديث عن مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة "يورو 2024"، وقال: "في رأيي اليورو بطولة أصعب من كأس العالم، كل المنتخبات تعرف بعضها، عكس كأس العالم".
ولكن في حواره مع شبكة (ESPN)، ردّ ميسي على هذه التصريحات قائلا: "بطولة أمم أوروبا مهمة للغاية، لكن لا يتواجد بها الأرجنتين، بطل العالم 3 مرات، البرازيل بطل العالم 5 مرات، الأوروغواي بطل العالم مرتين".
وأضاف: "هناك الكثير من أبطال العالم خارج المنافسة، فلا يجب أن تقول إن اليورو هي البطولة الأصعب".
وواصل: "في كأس العالم، أفضل الفرق موجودة، وجميع أبطال العالم موجودون، ولهذا السبب يريد الجميع أن يصبحوا أبطال العالم".
ويستعد ليونيل ميسي لقيادة الأرجنتين للدفاع عن لقبها في كوبا أمريكا هذا الصيف، في البطولة التي تقام في الولايات المتحدة.
ونجح ميسي في قيادة منتخب الأرجنتين للفوز بلقب كأس العالم 2022 في قطر.