رد ناري من ميسي على كيليان مبابي

مبابي كان في مؤتمر صحفي للحديث عن مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة "يورو 2024"، وقال: "في رأيي اليورو بطولة أصعب من كأس العالم، كل المنتخبات تعرف بعضها، عكس كأس العالم".

ولكن في حواره مع شبكة (ESPN)، ردّ ميسي على هذه التصريحات قائلا: "بطولة أمم أوروبا مهمة للغاية، لكن لا يتواجد بها الأرجنتين، بطل العالم 3 مرات، البرازيل بطل العالم 5 مرات، الأوروغواي بطل العالم مرتين".

وأضاف: "هناك الكثير من أبطال العالم خارج المنافسة، فلا يجب أن تقول إن اليورو هي البطولة الأصعب".

وواصل: "في كأس العالم، أفضل الفرق موجودة، وجميع أبطال العالم موجودون، ولهذا السبب يريد الجميع أن يصبحوا أبطال العالم".