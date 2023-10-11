هاري كين: هدفي الاستمرار باللعب على أعلى المستويات لتسع سنوات قادمة

وقال هداف إنجلترا، الذي سيكون على بُعد شهر من إكمال عامه الـ35 عندما تنطلق بطولة أوروبا 2028، إن الفوز بالبطولة سيكون "حلمًا أصبح حقيقة" بعد خسارة نهائي 2020 أمام إيطاليا في ويمبلي.

وأضاف مهاجم بايرن ميونخ بعد اختيار بريطانيا وأيرلندا لاستضافة بطولة أوروبا: "التصور السائد في كرة القدم أنه عندما يبلغ أي لاعب 30 عامًا يبدأ الناس في الحديث عن الاعتزال، لكن الطريقة التي أنظر بها إلى الأمر هي أنني أقضي النصف الثاني من مسيرتي الآن تقريبًا.

"لقد أمضيت تسع أو عشر سنوات على أعلى المستويات وأتمنى أن أستمر لثماني أو تسع سنوات أخرى".