سخروا منها بسبب حَب الشباب.. سكاي ستاوت ترد بهدف خرافي من ضربة ثابتة (فيديو)

ردت اللاعبة الاسكتلندية سكاي ستاوت بقوة على حملات التنمر والسخرية التي تعرضت لها في الساعات الماضية، بعد إعلان انتقالها إلى فريقها الحالي كليمارنوك.

وفوجئت اللاعبة، صاحبة الـ 16 عاماً، بتعليقات سلبية وسخيفة على منشور النادي عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي لإعلان صفقة التعاقد معها رسمياً؛ بسبب حب الشباب الذي يملأ وجهها.

واضطر حساب النادي لحذف إعلان الصفقة بسبب هذه التعليقات السلبية، ولكن سكاي ستاوت نالت دعماً كبيراً بعدها من جانب العديد من الحسابات الرسمية للأندية الأوروبية، التي حرصت على تهنئتها بالانتقال للفريق الاسكتلندي.

ونالت أيضاً ستاوت رسالة دعم من جيمي كاراغر أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، الذي تمنى لها التوفيق.

رد قوي

ردت سكاي ستاوت بقوة على هذه الحملات في أول مشاركة لها مع فريقها، وسجلت هدفاً في المباراة التي أقيمت، أمس الأحد، في الدوري المحلي ضد سانت جونستون.

وسجلت اللاعبة الواعدة هدفاً رائعاً من تسديدة قوية سكنت الشباك من خطأ على حدود منطقة الجزاء.

ونجحت سكاي ستاوت في ترك بصمة سريعة مع الفريق الاسكتلندي خلال بداية تجربتها.