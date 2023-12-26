ترتيب هدافي الدوري السعودي:

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التعادل لفريقه النصر السعودي في شباك الاتحاد، في المواجهة المثيرة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، في الدوري السعودي.

النصر يلاقي الاتحاد، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بـ جدة، في إطار مباريات الجولة الـ 17 المؤجلة من عمر مسابقة بطولة دوري روشن.

تقدم الاتحاد أولا عن طريق المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 14، لكن رونالدو كان له رأي آخر وتعادل للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 19.

بهذا الهدف رفع رونالدو رصيده في صدارة هدافي الدوري السعودي برصيد 18 هدفا، ويأتي خلفه ميتروفيتش، نجم الهلال برصيد 16 هدفا.

وشارك رونالدو مع النصر هذا الموسم في 17 مباراة وسجل 18 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة، حتى الآن.