ترتيب هدافي الدوري السعودي
سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التعادل لفريقه النصر السعودي في شباك الاتحاد، في المواجهة المثيرة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، في الدوري السعودي.
النصر يلاقي الاتحاد، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بـ جدة، في إطار مباريات الجولة الـ 17 المؤجلة من عمر مسابقة بطولة دوري روشن.
تقدم الاتحاد أولا عن طريق المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 14، لكن رونالدو كان له رأي آخر وتعادل للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 19.
بهذا الهدف رفع رونالدو رصيده في صدارة هدافي الدوري السعودي برصيد 18 هدفا، ويأتي خلفه ميتروفيتش، نجم الهلال برصيد 16 هدفا.
وشارك رونالدو مع النصر هذا الموسم في 17 مباراة وسجل 18 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة، حتى الآن.
وكان المباراة تم تأجيلها بسبب مشاركة فريق الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي أقيمت في السعودية من الفترة 12 ديسمبر حتى 22 من الشهر ذاته.
ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، من الفوز في 13 مباراة، والتعادل في مواجهة، وخسارة 3 لقاءات.
على الجانب الآخر، يتواجد فريق الاتحاد في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 28 نقطة، إذ فاز في 8 وتعادل 4 وخسر 5 مواجهات.
ترتيب هدافي الدوري السعودي:
1- كريستيانو رونالدو (النصر): 18 هدفًا.
2- ألكسندر ميتروفيتش (الهلال): 16 هدفًا.
3- جورج كيفين نكودو (ضمك): 14 هدفًا.
4- فراس البريكان (الأهلي): 11 هدفًا.
5- أندرسون تاليسكا (النصر): 10 أهداف.