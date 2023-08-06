غضب شديد من جيسوس عقب مباراة الهلال والاتحاد (فيديو)

ظهر البرتغالي خوروخي جيسوس، مدرب نادي الهلال السعودي، غاضبا ومنفعلا بشدة عقب مواجهة الاتحاد، التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في ربع نهائي البطولة العربية.

وسجل الهلال السعودي هدفين في الشوط الأول ليفوز 3-1 على منافسه المحلي الاتحاد، ويتأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة العربية للأندية.

ووفقا لفيديوهات مصورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر جيسوس وهو يتحدث مع محمد الشلهوب، نجم الفريق السابق وأحد أعضاء الجهاز الفني الحالي للفريق الهلالي، ثم انفعل وظهرت على وجهه علامات الغضب وتركه ورحل.