غضب شديد من جيسوس عقب مباراة الهلال والاتحاد (فيديو)
ظهر البرتغالي خوروخي جيسوس، مدرب نادي الهلال السعودي، غاضبا ومنفعلا بشدة عقب مواجهة الاتحاد، التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في ربع نهائي البطولة العربية.
وسجل الهلال السعودي هدفين في الشوط الأول ليفوز 3-1 على منافسه المحلي الاتحاد، ويتأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة العربية للأندية.
ووفقا لفيديوهات مصورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر جيسوس وهو يتحدث مع محمد الشلهوب، نجم الفريق السابق وأحد أعضاء الجهاز الفني الحالي للفريق الهلالي، ثم انفعل وظهرت على وجهه علامات الغضب وتركه ورحل.
ولم يُكشف بعد عن سر غضب المدرب رغم الفوز والتأهل لنصف النهائي.
ومنح سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش التقدم للهلال بضربة رأس رائعة في الدقيقة 14، ثم أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.
وأحيا البرازيلي رومارينيو آمال جماهير الاتحاد عندما قلص الفارق بعد 11 دقيقة من الاستراحة.
لكن الوافد الجديد مالكوم حسم فوز الهلال في الدقيقة 70، قبل أن يهدر كريم بنزيما ركلة جزاء للاتحاد.
وسيلعب الهلال في دور نصف النهائي ضد الفائز من مواجهة الوحدة والشباب.