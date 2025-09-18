هل عدّل اتحاد الكرة السعودي لائحة حراس المواليد من أجل الهلال؟

أثار إعلامي سعودي جدلًا واسعًا بعد بثه معلومات حول لائحة المسابقات المحلية تتعلق بقانونية مشاركة الحراس الأجانب في بطولة تحت 21 عامًا.

جاءت هذه التصريحات في أعقاب تعاقد نادي الهلال مع الحارس الفرنسي الشاب ماتيو باتوييه (21 عامًا) قادمًا من نادي أولمبيك ليون الفرنسي، بموجب عقد يمتد حتى صيف عام 2027.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد كشفت أن قيمة الصفقة بلغت 350 ألف يورو، مع احتفاظ النادي الفرنسي بنسبة 20% من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب.

ويعد باتوييه تعزيزًا لمركز حراسة المرمى في الهلال، خاصة مع الغياب المتوقع للحارس الدولي المغربي ياسين بونو، الذي سيشارك مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا 2025.

تعليق صادم

أشعل الإعلامي فارس الفزي الجدل خلال تعليقه على الصفقة، حيث قال إن لائحة المسابقات الخاصة باللاعبين تحت 21 عامًا كانت تمنع منعًا باتًا تسجيل حراس مرمى أجانب في قوائم تلك البطولة.

وأضاف الفزي أن هذا البند قد تم تعديله لاحقًا عبر تحديث اللائحة، مع إضافة بند جديد يسمح بمشاركة حارس أجنبي واحد من بين 3 لاعبين أجانب مسموح بتسجيلهم في قائمة الفريق الأول لهذه البطولة.

ثم بادر الفزي بعد ذلك بنشر توضيح عاجل عبر حسابه على منصة "إكس"، نقل فيه ما أكدته له إدارة الاتصال والإعلام بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وجاء في التغريدة أن مشاركة الحارس الأجنبي في بطولة تحت 21 عامًا "ليست أمرًا جديدًا"، بل كانت بالفعل متضمنة في تعميم رسمي صادر عن الاتحاد بتاريخ 6 مايو، وكانت جميع الأندية على علم تام بهذا البند منذ ذلك التاريخ، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي تعديل" على اللائحة.